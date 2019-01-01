Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước

Hậu trường 01/01/2019 07:48

Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh hai mẹ con và được nhiều người nhận xét là giống nhau như hai giọt nước.

Sau gần một năm kết hôn với chồng Việt kiều, Thanh Thảo sinh con đầu lòng ở tuổi 41 trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Trên trang cá nhân, giọng ca "Búp Bê" thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Bên cạnh vẻ ngoài gợi cảm của bà mẹ một con thì cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bé Talia. Cô bé mới hơn 5 tháng tuổi nhưng đã biết làm điệu, táo dáng đơn giản khi chụp hình và bám bố không rời. Ngoài ra, gương mặt phúng phính của tiểu công chúa cũng là chủ đề hút bão like trên Facebook. Có thể thấy, con gái Thanh Thảo có các đường nét giống hệt bà mẹ nổi tiếng. Cách đây ít lâu, Thanh Thảo cũng đã so sánh cô bé với nhan sắc mình hổi nhỏ và bất ngờ vì quá giống nhau. 

Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 1
Thanh Thảo sinh con đầu lòng ở tuổi 41 vào hồi tháng 7 năm 2018 - Ảnh: FBNV
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 2
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 3
Con gái Thanh Thảo sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm và có gương mặt giống mẹ như hai giọt nước - Ảnh: FBNV
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 4
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 5
Chính Thanh Thảo cũng ngỡ ngàng vì con gái càng lớn càng giống mình - Ảnh: FBNV
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 6
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 7
Chồng Thanh Thảo được xem là ông bố 'soái ca' khi ôm hết mọi việc chăm con để vợ rảnh rang đi mua sắm và theo đuổi đam mê nghệ thuật - Ảnh: FBNV
Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước - Ảnh 8
Dù đã có con gái đầu lòng nhưng Thanh Thảo vẫn yêu thương hai con nuôi không khác gì con ruột - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo lập gia đình khá muộn nhưng may mắn gặp được người đàn ông tốt và yêu thương vợ con hết lòng. Biết nữ ca sĩ đam mê ca hát nên ông xã Việt kiều đảm nhận toàn bộ việc chăm con và thu vén việc nhà. Dù làm mẹ bỉm sữa nhưng giọng ca "Búp Bê" vẫn thoải mái đi spa, mua sắm hay du lịch khiến ai cũng ghen tỵ. Cách đây ít lâu, Thanh Thảo còn phải kêu trời vì con gái quá bám ba chứ không theo mẹ.

Thanh Thảo khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và ba con trước thềm Giáng sinh

Thanh Thảo khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và ba con trước thềm Giáng sinh

'Búp Bê' Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh Giáng sinh bên chồng và ba con cực kỳ hạnh phúc.

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