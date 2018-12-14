Thanh Thảo khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và ba con trước thềm Giáng sinh

Mới đây, Thanh Thảo gây sốt khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh Giáng sinh bên chồng và ba con. Giọng ca Vị ngọt đôi môi diện đồ đỏ ton-sur-ton với con gái đầu lòng cùng hai con nuôi (là con đẻ của em gái nữ ca sĩ).

Bên cạnh vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của bé Talia thì cư dân mạng cũng không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc tươi trẻ của Thanh Thảo ở tuổi 41. Tuy mới sinh con mấy tháng nhưng "Búp Bê" đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đến bất ngờ.