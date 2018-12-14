Thanh Thảo khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và ba con trước thềm Giáng sinh

'Búp Bê' Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh Giáng sinh bên chồng và ba con cực kỳ hạnh phúc.
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Mới đây, Thanh Thảo gây sốt khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh Giáng sinh bên chồng và ba con. Giọng ca Vị ngọt đôi môi diện đồ đỏ ton-sur-ton với con gái đầu lòng cùng hai con nuôi (là con đẻ của em gái nữ ca sĩ).
Bên cạnh vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của bé Talia thì cư dân mạng cũng không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc tươi trẻ của Thanh Thảo ở tuổi 41. Tuy mới sinh con mấy tháng nhưng "Búp Bê" đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đến bất ngờ.
Thanh Thảo là một trong những nghệ sĩ tái xuất sớm nhất sau sinh. Do nuôi con theo quan điểm của người phương Tây nên người đẹp không kiêng cữ gì nhiều, đồng thời không ngại cho bé đi du lịch xa từ khi còn nhỏ.
Dù mới trải qua thời gian ở cữ nhưng nữ ca sĩ vẫn chạy show thường xuyên vì quá nhớ sân khấu. May mắn thay, chồng Việt kiều rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của vợ. Anh sẵn sàng bế con, thay tã hay kiêm toàn bộ việc nhà để Thanh Thảo rảnh rang theo đuổi đam mê.