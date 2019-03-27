Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi

Hậu trường 27/03/2019 16:10

Thanh Thảo khiến nhiều chị em xuýt xoa vì chăm con gái quá khéo, bé bụ bẫm đáng yêu hết nấc.

Vì bận rộn làm liveshow kỷ niệm nên nhiều tuần qua, Thanh Thảo không còn khoe ảnh con gái trên trang cá nhân khiến người hâm mộ "hụt hẫng". Trước tình cảm quá lớn của fan, cách đây ít giờ, giọng ca Búp bê con trai vừa ghi lại hình ảnh mới nhất của "công chúa nhỏ" và chia sẻ đến mọi người.

Đặc biệt, bà mẹ bỉm sữa khiến nhiều chị em trầm trồ khi tiết lộ con gái ngoan ngoãn, ăn khỏe. Dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé trông rất mũm mĩm, lớn phổng phao và mặc quần áo của trẻ từ 12 đến 18 tháng.

Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 1
Thanh Thảo khoe con gái cưng lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh: FBNV
Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 2
Cô bé ăn rất tốt...
Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 3
... và uống sữa giỏi nên dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng đã cao lớn hơn các bạn cùng độ tuổi - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo viết: "Thể theo lời yêu cầu của các cô chú, mẹ lại cho em lên sóng. Vì thời gian qua mẹ lo show quá nên không chụp hình mới cho em. Em được cái là ăn không cần ép, ngồi ăn xong thì nằm xuống bú tiếp một bình nữa mới đủ đô. Trộm vía em mặc đồ 12-18 tháng trong khi em mới 8 tháng thôi ạ".

Cô bé được ngợi khen khi sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ, mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, làn da trắng ngần…

Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 4

Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 5
Người hâm mộ đứng ngồi không yên với sự đáng yêu của nhóc tỳ nhà Thanh Thảo - Ảnh: FBNV
Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi - Ảnh 6
Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Thanh Thảo tìm được hạnh phúc bên chồng Việt kiều ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2018 tại Mỹ. Sau sinh, cô được chồng yêu thương và chăm sóc hết lòng. Nhờ đó, bà mẹ bỉm sữa có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng và hoạt động nghệ thuật trở lại sau 2 tháng sinh nở. Tết Nguyên đán vừa qua, Thanh Thảo đưa chồng và con gái về Việt Nam đoàn tụ gia đình và chạy show phục vụ khán giả quê nhà.

Không phải Thanh Thảo, bạn gái tin đồn mới là người đòi nợ Thúy Vinh

Không phải Thanh Thảo, bạn gái tin đồn mới là người đòi nợ Thúy Vinh

a sĩ Thanh Thảo vừa bức xúc tố Thúy Vinh quỵt nợ và mang cô ra để làm bình phong. Nguyên nhân của sự việc được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ bị đồn là bạn gái mới của Thúy Vinh.

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