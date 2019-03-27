Thanh Thảo khiến nhiều chị em xuýt xoa vì chăm con gái quá khéo, bé bụ bẫm đáng yêu hết nấc.
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Vì bận rộn làm liveshow kỷ niệm nên nhiều tuần qua, Thanh Thảo không còn khoe ảnh con gái trên trang cá nhân khiến người hâm mộ "hụt hẫng". Trước tình cảm quá lớn của fan, cách đây ít giờ, giọng ca Búp bê con trai vừa ghi lại hình ảnh mới nhất của "công chúa nhỏ" và chia sẻ đến mọi người.
Đặc biệt, bà mẹ bỉm sữa khiến nhiều chị em trầm trồ khi tiết lộ con gái ngoan ngoãn, ăn khỏe. Dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé trông rất mũm mĩm, lớn phổng phao và mặc quần áo của trẻ từ 12 đến 18 tháng.
Thanh Thảo viết: "Thể theo lời yêu cầu của các cô chú, mẹ lại cho em lên sóng. Vì thời gian qua mẹ lo show quá nên không chụp hình mới cho em. Em được cái là ăn không cần ép, ngồi ăn xong thì nằm xuống bú tiếp một bình nữa mới đủ đô. Trộm vía em mặc đồ 12-18 tháng trong khi em mới 8 tháng thôi ạ".
Cô bé được ngợi khen khi sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ, mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, làn da trắng ngần…
Thanh Thảo sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2018 tại Mỹ. Sau sinh, cô được chồng yêu thương và chăm sóc hết lòng. Nhờ đó, bà mẹ bỉm sữa có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng và hoạt động nghệ thuật trở lại sau 2 tháng sinh nở. Tết Nguyên đán vừa qua, Thanh Thảo đưa chồng và con gái về Việt Nam đoàn tụ gia đình và chạy show phục vụ khán giả quê nhà.