Vì bận rộn làm liveshow kỷ niệm nên nhiều tuần qua, Thanh Thảo không còn khoe ảnh con gái trên trang cá nhân khiến người hâm mộ "hụt hẫng". Trước tình cảm quá lớn của fan, cách đây ít giờ, giọng ca Búp bê con trai vừa ghi lại hình ảnh mới nhất của "công chúa nhỏ" và chia sẻ đến mọi người.

Đặc biệt, bà mẹ bỉm sữa khiến nhiều chị em trầm trồ khi tiết lộ con gái ngoan ngoãn, ăn khỏe. Dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé trông rất mũm mĩm, lớn phổng phao và mặc quần áo của trẻ từ 12 đến 18 tháng.