Dù không trực tiếp vào thăm, chăm sóc nghệ sĩ Lê Bình nhưng Lý Thanh Thảo vẫn thường xuyên nhờ người mang yến đến cho ông tẩm bổ.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, hiện sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang chuyển biến xấu. Theo những thông tin mới được cập nhật, ông đã tỉnh nhưng vẫn rất yếu, nói chuyện khó khăn, không thể đi đứng hay ăn uống được. Trên trang cá nhân, diễn viên Lý Thanh Thảo vừa viết tâm thư gửi đến nghệ sĩ Lê Bình. Từng tham gia chung nhiều bộ phim và có mối quan hệ thân thiết, cô gọi nam nghệ sĩ gạo cội là "bố". Vì lý do tâm lý nên Thanh Thảo vẫn chưa dám vào thăm ông. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên nhờ người mang yến vào để ông tẩm bổ.



Sau khi tái hôn, Thanh Thảo gần như rút khỏi làng giải trí Việt, chuyên tâm chăm sóc chồng con - Ảnh: FBNV Tâm thư xúc động của Lý Thanh Thảo: "Bố ơi!!! Mãi đến hôm nay con mới dám viết lên đôi dòng gửi Bố!!! Lần lữa mãi mà con không dám vào thăm! Nỗi sợ hãi của 1 năm trời ròng rã nuôi mẹ liệt giường khi đang thai nghén làm con ám ảnh... con sợ lắm... sợ vào gặp Bố rồi con lại không kiềm được lòng mình! Thương lắm nói sao thành lời?

Thanh Thảo nghẹn ngào khi nhận được tin bệnh nghệ sĩ Lê Bình trở nặng - Ảnh: FBNV Dù chưa dám vào thăm nhưng cô vẫn thường xuyên gửi yến cho nam nghệ sĩ tẩm bổ - Ảnh: FBNV Chiều nay vô tình nhận được tin nhắn của anh Shipper - người đã thay con suốt mấy tháng nay cứ vài ba hôm đem yến đến gửi Bố bồi dưỡng - rồi tối nay nhìn thấy bài anh Bùi Đại Nghĩa đăng - lòng con quặn thắt! Bố cứ hay nhắn con là đừng gửi vào nữa... bố ngại lắm! Bố ơi! Con cũng nhiều lần nhắn nhủ: 'Bố đừng ngại gì, sức khỏe quan trọng, Bố ráng khỏe là con vui rồi!' Bố ơi! Hũ yến nhỏ nhoi không giúp Bố được nhiều... nhưng Bố ráng khỏe nha Bố! Khỏe ngồi dậy con gửi vào nha Bố! Cô Hà từ chối nhận mà sao nước mắt con cứ rớt hoài vậy ạ!". Hình ảnh mới nhất được Á hậu Trịnh Kim Chi đăng tải - Ảnh: FBNV Khi hay tin nghệ sĩ Lê Bình lâm bệnh nặng, rất nhiều người đã đến thăm hỏi động viên và tặng tiền. Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa đến bệnh viện trao tận tay nam nghệ sĩ số tiền quyên góp được được để ông có thêm kinh phí chữa bệnh.

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