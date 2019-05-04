Mới đây, em gái Thanh Thảo – Thụy Anh vừa đăng tải dòng trạng thái khó chịu trên trang Facebook cá nhân vì gặp phải tài xế taxi côn đồ. Được biết, sau thời gian dài sống và làm việc ở nước ngoài, Thụy Anh vừa cùng con gái trở về thăm quê hương. Thế nhưng, ngay khi vừa về nước đã gặp chuyện khiến cô khá hoang mang.

Thụy Anh hoang mang khi bị tài xế côn đồ nhắn tin hăm dọa - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Tâm trạng thật sự thấy mệt mỏi và hoang mang, ở Việt Nam kêu taxi đi thôi mà cũng sợ tài xế vì quá côn đồ và hung dữ. Trên xe toàn trẻ con, nó quát nạt khách hàng như con của nó mà mình buộc phải nhịn vì sự an toàn của trẻ nhỏ haiz. Nó chở vào tận nhà xong nó nhắn tin hăm dọa vì mình có gọi lên công ty xe để trình bày sự việc".