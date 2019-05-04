Ca sĩ Thanh Thảo vô cùng tức giận và đòi xử lý đến cùng khi mẹ con Thụy Anh bị tài xế taxi nhắn tin hăm dọa.
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Mới đây, em gái Thanh Thảo – Thụy Anh vừa đăng tải dòng trạng thái khó chịu trên trang Facebook cá nhân vì gặp phải tài xế taxi côn đồ. Được biết, sau thời gian dài sống và làm việc ở nước ngoài, Thụy Anh vừa cùng con gái trở về thăm quê hương. Thế nhưng, ngay khi vừa về nước đã gặp chuyện khiến cô khá hoang mang.
Cô viết: “Tâm trạng thật sự thấy mệt mỏi và hoang mang, ở Việt Nam kêu taxi đi thôi mà cũng sợ tài xế vì quá côn đồ và hung dữ. Trên xe toàn trẻ con, nó quát nạt khách hàng như con của nó mà mình buộc phải nhịn vì sự an toàn của trẻ nhỏ haiz. Nó chở vào tận nhà xong nó nhắn tin hăm dọa vì mình có gọi lên công ty xe để trình bày sự việc".
Ngay khi đọc được chia sẻ của em gái, Thanh Thảo vô cùng tức giận: “Dễ bị bắt nạt vậy à? Đưa số điện thoại đây cho người đến tận nhà hỏi thăm nó liền. Báo công ty chả tác dụng gì. Vì mấy công ty tuyển tài xế kiểu đó chả có điều tra lý lịch kỹ càng đâu, khi có chuyện cũng chả đưa mặt ra giải quyết. Chỉ cần nhắn nó hăm dọa lộn chỗ rồi".
Cách đây ít tháng, giọng ca Búp bê con trai cũng từng lên tiếng cảnh cáo những người ức hiếp con trai nuôi Jacky Minh Trí: “Đừng động đến con cái của mình là mình không có hiền đâu. Cái tin bịa đặt này đăng lâu rồi, nhưng thấy nhảm quá mà mình bỏ lên Facebook của mình sẽ làm dơ cả cái Facebook nên bỏ ngoài đầu, cho cơ hội gỡ mà không gỡ nên hôm nay đưa lên cho 500 anh em xử lý nha!”.
Không cần đôi co dài dòng, sự thẳng thắn và dứt khoát của Thanh Thảo khiến những ai có ý định xấu với gia đình cô phải dè chừng.