Biết con dâu một mình dẫn cháu nội về quê, mẹ chồng Thanh Thảo gửi tin nhắn cực xúc động

Hậu trường 02/07/2019 17:30

Hiếm có ai tâm lý như mẹ chồng Thanh Thảo, nghe tin con dâu xa nhà, bà lo lắng nhắn tin hỏi thăm tận tình.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo xúc động chia sẻ câu chuyện với mẹ chồng khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ. 

Theo đó, giọng ca Búp bê con trai có việc phải về Việt Nam giải quyết trong 2 tuần. Vì bận, ông xã Việt kiều không thể đi cùng để chăm sóc vợ và con gái. Anh đã rất lo lắng và tâm sự với mẹ ruột. Khi biết được con dâu và cháu nội sắp lên máy bay, mẹ chồng Thanh Thảo đã nhắn tin hỏi thăm cực tình cảm. Sau khi nói đỡ cho con trai, bà gửi lời chúc bình an đến mẹ con Thanh Thảo.

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Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ khoe ảnh con gái cưng lần đầu bay xa mà không có ba bên cạnh - Ảnh: FBNV
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Tin nhắn của mẹ chồng Thanh Thảo sau khi biết tin con dâu về Việt Nam dài ngày để giải quyết công việc - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, bà còn ân cần hỏi thăm vết thương cũ của con dâu: "Chân con đã hoàn toàn lành hẳn chưa? Má rất lo và thương nhớ mẹ con con nhiều".

Cuối tin nhắn, mẹ chồng Thanh Thảo tiếp tục gửi lời hỏi thăm đến gia đình thông gia. Đặc biệt, bà còn nhắn lời yêu thương đến Jacky Minh Trí - con trai nuôi Thanh Thảo. Hiện cậu bé đã về Việt Nam nghỉ hè: "Cho má hỏi thăm má con và tất cả mọi người trong nhà con hộ má nhé. Bà nội thương nhớ Jacky nhiều".

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Mọi người ngưỡng mộ mối quan hệ tốt đẹp của Thanh Thảo và mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cư dân mạng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Thanh Thảo vì có mẹ chồng tuyệt vời, hết lòng yêu thương con dâu.

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Ca sĩ Thanh Thảo khiến chị em phát hờn vì có được mẹ chồng tâm lý, hết lòng yêu thương và quan tâm con dâu từ chuyện nhỏ nhất.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo con gái Thanh Thảo

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