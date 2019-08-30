Ngày đầu đi học, con trai Thanh Thảo bị cô giáo không cho vào lớp vì lý do khó tin

Hậu trường 30/08/2019 17:09

Ca sĩ Thanh Thảo khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của con trai nuôi Jacky Minh Trí trong ngày đầu đi học.

Sau nhiều tuần về Việt Nam thăm gia đình nhân dịp nghỉ hè, bé Jacky Minh Trí đã trở lại Mỹ chuẩn bị vào năm học mới. Ít giờ trước, ca sĩ Thanh Thảo nhận được sự quan tâm của mọi người khi kể về sự cố đáng yêu của con trai nuôi trong ngày đầu đến trường.

Theo đó, vì quên tên Việt Nam đầy đủ, cậu bé Jacky Minh Trí không được cô giáo cho vào lớp. Thanh Thảo thanh minh thay con trai cưng rằng có lẽ vì lâu không được gọi nên cậu bé quên mất tên đầy đủ.

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Ngày đầu đến lớp, Jacky được mẹ mua sắm quần áo mới - Ảnh: FB
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Hào hứng ngày đầu đến trường nhưng cậu bé lại quên tên mình - Ảnh: FB

"Chuyện vui đầu tiên là anh hai nói cô giáo mình tên là Jacky Bui. Cô giáo nói lớp của cô không có ai tên Jacky. Cuối cùng tìm trên danh sách có tên Bùi Minh Trí cô mới chịu cho vô lớp. Lâu rồi không ai gọi con là Trí nên con quên mất. Đây là tên mẹ đặt cho con, ghép từ tên của hai người bạn đặc biệt của mẹ, rất tài giỏi và đạo đức. Chỉ mong con luôn thành đạt và thông minh như vậy. Quan trọng là sống thật tốt", Thanh Thảo chia sẻ.

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Đợi con trai vào lớp, nữ ca sĩ mới yên tâm ra về - Ảnh: FB

Dù bận rộn với công việc và chăm sóc con gái nhỏ nhưng ca sĩ Thanh Thảo vẫn dành sự quan tâm đặc biệt với bé Jacky Minh Trí. Trong những dịp quan trọng, cô luôn có mặt để cậu bé không bị tủi thân.

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Cuộc sống đầy đủ của con trai nuôi Thanh Thảo tại Mỹ - Ảnh: FB
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Sống tự lập từ bé, Jacky tự sắp xếp quần áo...
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... nấu ăn, hay làm việc nhà mà không cần ai giúp - Ảnh: FB
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Hình ảnh cậu nhóc cưng nựng em gái khiến dân mạng xúc động - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ chăm sóc, thương yêu Jacky như con ruột - Ảnh: FB

Sau khi sang Mỹ định cư cùng Thanh Thảo, bé Jacky được chăm sóc và nuôi dạy cẩn thận. Khác với nhiều phụ huynh, giọng ca Búp bê con trai rèn luyện cho con cách sống tự lập. Dù chưa được 10 tuổi nhưng cậu bé đã biết nấu ăn, làm việc nhà, trông em... Thanh Thảo cho biết, cô muốn Jacky trưởng thành, có thể lo được cho bản thân trong mọi hoàn cảnh dù không có mẹ bên cạnh.

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Ca sĩ Thanh Thảo xúc động dành những lời ngọt ngào nhất cho ông xã Việt kiều. Không chỉ chăm sóc vợ lúc bệnh tật, anh còn yêu thương bé Jacky Minh Trí hết lòng.

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Từ khóa:   Thanh Thảo Jacky Minh Trí

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