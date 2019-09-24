Vắng bóng thời gian dài, Lý Thanh Thảo khiến fan lo lắng khi phải nhập viện

Theo chia sẻ, diễn viên Lý Thanh Thảo "Mùi ngò gai" nhập viện trong tình trạng người mệt mỏi, chóng mặt và huyết áp thấp.

Ít giờ trước, diễn viên Lý Thanh Thảo vừa chia sẻ lên trang Facebook cá nhân loạt ảnh nằm trên giường bệnh. Qua hình ảnh, có thể thấy sức khỏe nữ diễn viên phim "Mùi ngò gai" không tốt, sắc mặt xanh xao. Tuy nhiên Lý Thanh Thảo vẫn cố trấn an mọi người: "Chắc 1-2 ngày sẽ khỏe thôi, mọi người đừng lo lắng nhé. Huyết áp hạ thấp quá nên bác sĩ không cho về".

Lý Thanh Thảo nhập viện vì huyết áp thấp, sức khỏe suy yếu - Ảnh: FB Nhiều người vô cùng lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh này - Ảnh: FB Dù sức khỏe không tốt, cơ thể suy nhược phải truyền thuốc và nước nhiều đến mức tay sưng húp nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng cho hai con ở nhà. "Nằm viện mà cứ lo hai đứa nhỏ ở nhà! Tội nghiệp ba Tây lo trong lo ngoài. Còn ông ngoại giữ hai đứa không biết ổn không! Tay sưng húp và truyền thuốc nước lung tung nên ráng ráng ngồi dậy... đợi Thảo đỡ đỡ rồi Thảo trả lời tin nhắn nhé!", cô chia sẻ.

Tay Thanh Thảo sưng to do truyền thuốc và nước nhiều - Ảnh: FB Vài phút trước, cô cho biết đã xuất viện về nhà vì không hài lòng với thái độ của bệnh viện - Ảnh: FB Dưới bài viết, MC Quyền Linh, Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ... cùng đông đảo người hâm mộ gửi bình luận quan tâm, chúc cô nhanh khỏe lại. Mọi người lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên - Ảnh: FB Năm 2011, Lý Thanh Thảo đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ sau gần 2 năm chung sống và bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tháng 7/2018, cô tái hôn với ông xã người Hà Lan sau hơn 5 năm sống chung và có với nhau 1 cậu con trai. Sau đổ vỡ, Lý Thanh Thảo tìm được chỗ dựa vững chắc bên chồng Tây thành đạt - Ảnh: FB Không chỉ yêu thương vợ - Christian Romme còn hết lòng quan tâm, chăm sóc con trai riêng của Thanh Thảo - Ảnh: FB Hiện tại, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi showbiz Việt, chuyên tâm chăm sóc gia đình và phụ chồng lo kinh tế.

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