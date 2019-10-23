Ca sĩ Thanh Thảo nhắn nhủ điều bất ngờ đến đàn ông, chị em gật đầu lia lịa vì quá chuẩn

Ca sĩ Thanh Thảo nêu lên quan điểm cá nhân trong tình yêu. Cô cho rằng không có cô gái nào thật sự hoàn hảo, nếu đã lựa chọn thì đàn ông nên biết chấp nhận.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái triết lý nhắn gửi đến đàn ông. Giọng ca Búp bê con trai nêu ra một số mẫu hình phụ nữ, tính cách đi kèm của họ và nhận định "chẳng có cô gái nào hoàn hảo cả". Cô đưa ra lời khuyên cho đàn ông rằng hãy biết chấp nhận để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Dòng trạng thái mới nhất của Thanh Thảo gửi đến cánh mày râu - Ảnh: FB Thanh Thảo chia sẻ: "Đàn ông nên nhớ, cái gì cũng có cái giá của nó:

Lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy tiêu xài. Lựa chọn một người phụ nữ biết kiếm tiền thì phải chấp nhận cô ấy không chăm sóc được gia đình. Lựa chọn một người phụ nữ chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận cô ấy không biết kiếm tiền. Lựa chọn một người phụ nữ dũng cảm kiên cường thì phải chấp nhận sự cố chấp ngang bướng của cô ấy. Lựa chọn một người phụ nữ độc lập giỏi giang thì phải chấp nhận sự ngang ngược của cô ấy... Chẳng có cô gái nào hoàn hảo cả, biết yêu biết chấp nhận nhau mới là điều hoàn hảo nhất".

Bên cạnh những bình luận đồng tình, một số người hâm mộ lo lắng vì chia sẻ đầy tâm trạng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Chỉ ít phút sau khi đăng tải, chia sẻ của bà mẹ một con đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Đa phần mọi người để lại bình luận đồng tình với suy nghĩ của Thanh Thảo. Một số ý kiến của dân mạng: "Đúng quá chị ơi"; "Hay lắm chị Thảo ơi, quá chuẩn luôn"; "Tóm lại là hãy yêu người phụ nữ của mình như là một di sản quý giá của thế giới"; "Hay quá chị ơi, quá sâu sắc"... Cuộc sống bình yên của Thanh Thảo bên hai con tại Mỹ - Ảnh: FB Ở tuổi 42, nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm - Ảnh: FB Ca sĩ Thanh Thảo sinh năm 1977, được khán giả mến mộ nhờ sở hữu giọng ca khỏe khoắn và truyền cảm. Năm 2014, cô nhận nuôi bé Jacky Minh Trí và cùng con trai sang Mỹ định cư. Sau thời gian hoạt động ở hải ngoại, năm 2018 cô hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng với doanh nhân Việt kiều Tom Han.

Ca sĩ Thanh Thảo nói thật lý do không về nước sống sung sướng mà ở Mỹ cực khổ chăm 2 con Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình tại Mỹ. Tự tay chăm lo cho chồng và 2 con chu đáo là niềm hạnh phúc của cô.

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