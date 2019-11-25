Đi lưu diễn xa nhà nhiều ngày, ca sĩ Thanh Thảo giận ông xã vì không bắt máy mỗi khi cô gọi điện muốn nói chuyện với con gái.

Kết hôn và sinh con khá muộn, ca sĩ Thanh Thảo đang sở hữu tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Giọng ca "Búp bê con trai" được chồng yêu thương, ủng hộ phát triển sự nghiệp sau khi sinh con. Thanh Thảo yên tâm lưu diễn xa nhà vì ông xã Tom Han chăm con rất khéo léo. Anh trở thành "người bảo mẫu" chuyên nghiệp khi vợ vắng nhà.

Dù rất yên tâm để các con ở nhà với ông xã nhưng điều khiến Thanh Thảo tức giận mỗi khi đi lưu diễn là không được trò chuyện với con gái.

Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng con tại Mỹ - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ chuyện không được gặp con gái thường xuyên qua điện thoại. Mỗi khi gọi điện về nhà, chồng cô không nghe máy vì sợ "tiểu công chúa" thấy mẹ sẽ buồn. Điều này khiến nữ ca sĩ nhớ bé đến cồn cào và càng giận chồng hơn.

Thanh Thảo viết: "Nhiều lúc hận thiệt nha! Cứ đi show là ít khi được facetime với con, ít khi được gặp con qua điện thoại, ít khi được biết con đang làm gì ở đâu. Bởi “người bảo mẫu” không chịu trả lời phone. Lý do: sợ con nhớ con buồn khi nhìn thấy mẹ. Là sao ta? Bực mình nha! Nhớ con cồn cào..."

Ca sĩ Thanh Thảo chỉ có thể nhìn thấy chồng con qua máy quay trong nhà - Ảnh: FB

Không chỉ chăm sóc con gái cưng chu đáo, doanh nhân Tom Han còn hết lòng dạy dỗ bé Jacky Minh Trí - Ảnh: FB

Thậm chí, nữ ca sĩ còn hài hước nghĩ đến chuyện nếu không may có ra chuyện tranh chấp nuôi bé Talia và bị thua, cô sẽ rất khó để được gặp con gái vì chồng quá khó.

"Nghĩ quẩn tí chứ nếu có tranh chấp quyền nuôi con mà mình thua “người bảo mẫu” này, chắc khó được gặp con lắm đây. Hận à!", cô bày tỏ.

Ảnh hiếm bé Minh Trí chụp cùng mẹ ruột sau nhiều năm được Thanh Thảo nhận nuôi, sang Mỹ định cư Mừng sinh nhật em gái, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ bức ảnh hiếm hoi của Thụy Anh bên bé Jacky Minh Trí để chúc mừng.

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