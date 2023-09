Thanh Thảo nghẹn đắng trước câu hỏi ngây ngô của con trai Ngô Kiến Huy: ‘Ai là ba là mẹ của con vậy mẹ’

“8 tuổi....

Con đã biết hỏi mẹ ....

Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không?

Sao con họ Bùi mà mẹ họ Phạm?

Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ?

Có phải Talia là first baby của mẹ không?

Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không?

Tell me the truth ai là ba là mẹ của con vậy mẹ?”.

Bài đăng của Thanh Thảo - Ảnh: FB

Hàng loạt câu hỏi ngô nghê của Jacky Minh Trí khiến Thanh Thảo cảm thấy nghẹn đắng, cô không biết phải trả lời con như thế nào để cậu bé không bị tổn thương: “Biết nói sao đây với con? Mẹ chỉ mong con cứ bé lại như ngày xưa, chẳng quan tâm gì đến sự thật, để mẹ được làm mẹ ruột của con trong tâm trí con. Mãi sau này cũng chỉ mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột, thông cảm cho quyết định của mẹ khi ấy, hiểu cho mẹ cũng như mẹ ruột của con về những gì đã xảy ra”.

Thanh Thảo mong con bé lại để không phải đối diện với những sự thật đau lòng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn kể lại quá trình gian nan nhận nuôi Jacky Minh Trí và bảo lãnh con qua Mỹ. Cuối bài đăng, Thanh Thảo gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai: “Chúc con trai yêu thêm tuổi mới sẽ luôn ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời người lớn và sống thật đạo đức con nhé! Happy Birthday Jacky Minh Trí”.

Một số bình luận của người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thanh Thảo, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi nghe câu chuyện của nữ ca sĩ: “Thật sự xúc động với bài viết của chị. Chúc bé Jacky sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đặc biệt là mẹ Thảo, người đã hy sinh rất nhiều cho con nhé”, “Cảm động… ngưỡng mộ chị người mẹ trên cả tuyệt vời”…