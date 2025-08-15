Thót tim trước khoảnh khắc máy bay hạ cánh giữa bão lớn, va chạm với đường băng, tạo ra những tia lửa sáng rực

Chuyến bay chở hàng UPS số hiệu 5X61, sử dụng máy bay Boeing 747-8F mang số hiệu N613UP, đã phải đối mặt với cơn bão Podul dữ dội khi cố gắng hạ cánh xuống đường băng 05L Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 13/8.
Video 3 giờ 4 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi