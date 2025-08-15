Thót tim trước khoảnh khắc máy bay hạ cánh giữa bão lớn, va chạm với đường băng, tạo ra những tia lửa sáng rực

Chuyến bay chở hàng UPS số hiệu 5X61, sử dụng máy bay Boeing 747-8F mang số hiệu N613UP, đã phải đối mặt với cơn bão Podul dữ dội khi cố gắng hạ cánh xuống đường băng 05L Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 13/8.

Video 3 giờ 4 phút trước 3 giờ 4 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-truoc-khoanh-khac-may-bay-ha-canh-giua-bao-lon-va-cham-voi-uong-bang-tao-ra-nhung-tia-lua-sang-ruc-739859.html