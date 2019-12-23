Không được tổ chức sinh nhật, Jacky Minh Trí mừng hết lớn vì mẹ nuôi Thanh Thảo tặng quà đặc biệt

Từ khi được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư, bé Jacky Minh Trí có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.
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Dù đã lập gia đình riêng và có một cô con gái nhỏ nhưng ca sĩ Thanh Thảo vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con trai nuôi chu đáo. Giọng ca "Búp bê con trai" tạo cho Jacky Minh Trí điều kiện sống và học tập tốt nhất tại Mỹ. Mỗi năm, cô đều tổ chức sinh nhật ấm áp cho "hoàng tử bé". Tuy nhiên năm nay, nữ ca sĩ lại không tổ chức tiệc như mọi khi.
Theo chia sẻ, Thanh Thảo không tổ chức tiệc mừng tuổi mới cho Minh Trí. Thay vào đó, cô sẽ thực hiện mong ước của cậu nhóc. Nữ ca sĩ tặng con trai nuôi chuyến du lịch Canada, giúp cậu bé thỏa mơ ước được thấy tuyết.
Nữ ca sĩ tạm gác tất cả các công việc để đưa Jacky Minh Trí đi chơi. Cô chia sẻ: "Hứa với con trai là sinh nhật năm nay mẹ không tổ chức sinh nhật cho con nhưng sẽ tặng con một chuyến đi tham quan Canada cùng bà ngoại. Chàng trai mong muốn được thấy tuyết một lần. Nên mẹ phải tạm gác lại tất cả để đưa con đi chơi những ngày con nghỉ lễ. Được gặp ngoại con vui mừng lắm và hai bà cháu quấn quýt không rời".
Trong loạt ảnh được Thanh Thảo đăng tải, Jacky Minh Trí nở nụ cười hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ bên cạnh mẹ và bà ngoại. Qua những việc nữ ca sĩ làm cho con trai nuôi từ trước đến nay, công chúng cảm nhận được rằng tình yêu cô dành cho cậu bé là vô cùng lớn lao.