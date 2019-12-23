Không được tổ chức sinh nhật, Jacky Minh Trí mừng hết lớn vì mẹ nuôi Thanh Thảo tặng quà đặc biệt

Dù đã lập gia đình riêng và có một cô con gái nhỏ nhưng ca sĩ Thanh Thảo vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con trai nuôi chu đáo. Giọng ca "Búp bê con trai" tạo cho Jacky Minh Trí điều kiện sống và học tập tốt nhất tại Mỹ. Mỗi năm, cô đều tổ chức sinh nhật ấm áp cho "hoàng tử bé". Tuy nhiên năm nay, nữ ca sĩ lại không tổ chức tiệc như mọi khi.

Theo chia sẻ, Thanh Thảo không tổ chức tiệc mừng tuổi mới cho Minh Trí. Thay vào đó, cô sẽ thực hiện mong ước của cậu nhóc. Nữ ca sĩ tặng con trai nuôi chuyến du lịch Canada, giúp cậu bé thỏa mơ ước được thấy tuyết.