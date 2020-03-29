Khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái về Mỹ chăm sóc, ca sĩ Thanh Thảo khiến cộng đồng mạng nổi giận

Hậu trường 29/03/2020 12:06

Nhiều cư dân mạng thể hiện sự khó chịu và tức giận khi ca sĩ Thanh Thảo mong muốn Phùng Ngọc Huy đưa bé Lavie sang Mỹ sinh sống sau biến cố gia đình.

Tối qua (28/3), nữ diễn viên Mai Phương đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Ai nấy đều thương xót cho cô và con gái Lavie vì bé còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau mất đi người thân.

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Bé Lavie mất mẹ khi còn quá nhỏ - Ảnh: Internet

Trước thông tin đau buồn này, Phùng Ngọc Huy lặng lẽ đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân thành màu đen. Trong phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Lê Giang, Kha Ly, Thanh Thảo, Lâm Khánh Chi… gửi lời chia buồn đến nam ca sĩ, mong anh sớm vượt qua cú sốc này.

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Phùng Ngọc Huy đổi ảnh đại diện và ảnh bìa thành màu đen - Ảnh: FB

Trong đó, gây chú ý nhất là lời nhắn của ca sĩ Thanh Thảo đến Phùng Ngọc Huy. Cụ thể, cô khuyên anh nên đưa con gái Lavie sang Mỹ nuôi dưỡng để bé có điều kiện phát triển tốt cho tương lai: “Tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà mình trong hoàn cảnh không thể về được.

Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc, có như vậy em mới bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé Phùng Ngọc Huy”.

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Bình luận của Thanh Thảo - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bình luận này của giọng ca “Búp bê con trai” bất ngờ gây ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng con gái Mai Phương vẫn còn người thân ở Việt Nam, Phùng Ngọc Huy không có quyền đưa cô bé sang Mỹ. Anh chỉ cần hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm chu cấp cho con gái.

Một số bình luận gay gắt từ cư dân mạng: “Bà có muốn con bà ở với dì ghẻ không mà bà xúi người ta làm vậy”, “Ai cho cái quyền đem bé về nuôi? Khi bầu bí người ta đã chịu cảnh éo le, chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi con. Khi người ta đau đớn trên giường bệnh cũng một mình. Giờ nằm xuống định đem con họ đi hả? Ai cho cái quyền đó?”, “Muốn bù đắp thì cứ ráng kiếm thật nhiều tiền gửi về cho ông bà ngoại nuôi là được rồi”, “Vô duyên, tự nhiên con người ta đòi đem về nuôi”…

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Những bình luận trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dù chỉ muốn thể hiện ý tốt và lo lắng cho Lavie nhưng Thanh Thảo lại nhận về không ít những bình luận tiêu cực từ khán giả.

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