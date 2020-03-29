Gia đình Mai Phương tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra tang lễ, quy định tối đa 10 người viếng/lần

Hậu trường 29/03/2020 08:09

Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong thời gian dịch bệnh hoành hành, gia đình nữ diễn viên Mai Phương cho biết tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư.

Tối 28/3, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi khiến công chúng bàng hoàng khi chia sẻ thông tin nữ diễn viên Mai Phương đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Được biết, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ 10 phút tại nhà nguyện Hội Thánh.

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Chiến đấu kiên cường vì căn bệnh quái ác nhưng đến cuối cùng, Mai Phương cũng ra đi - Ảnh: Internet

Phía gia đình nữ diễn viên Mai Phương cho biết lễ khâm liệm sẽ diễn ra vào sáng 29/3 theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành. Vào chiều cùng ngày, lễ viếng tổ chức tại Nhà tang lễ của một bệnh viện ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 31/3, thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được mang đi hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Hiện tại, nhiều người hâm mộ đang mong được đến tang lễ thắp hương và tiễn biệt nữ diễn viên lần cuối.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư, giới hạn người đến viếng. Ba Mai Phương cho biết chỉ có thể tiết lộ thông tin về thời gian và địa điểm cụ thể cho người thân cũng như bạn bè thân thiết để đảm bảo an toàn. Đại diện gia đình cố diễn viên chia sẻ thêm: “Việc đến viếng càng ít người càng tốt, tối đa 10 người/lần. Đang dịch bệnh không tập trung người quá được”.

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Phía gia đình Mai Phương lo sợ việc tập trung đông khán giả sẽ không tốt nên muốn tổ chức riêng tư – Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ vẫn vô cùng đau xót trước sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương.

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