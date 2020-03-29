Ốc Thanh Vân tiết lộ thông tin hiếm hoi về tang lễ của nữ diễn viên Mai Phương

Là người cận kề bên nữ diễn viên Mai Phương những ngày cuối đời, MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự đau xót khi nhận tin buồn.

Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, nữ diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 28/3. Ngay khi nhận được tin dữ, MC Ốc Thanh Vân đã tức tốc đến nhà riêng của Mai Phương để cùng gia đình chuẩn bị hậu sự.

Ốc Thanh Vân là người chị thân thiết với nữ diễn viên Mai Phương - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Ốc vừa về nhà. Một cảm giác trống rỗng. Hồi nãy bước ra xe đi về mà thấy đôi chân liêu xiêu. Đoạn đường về sao thấy xa quá! Vậy là điều mình ngại nghĩ đến cũng đã đến, như một sự sắp đặt, bởi, đã cố hết sức…

Mọi người đừng lo, Ốc ổn và bình tĩnh. Vì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Lo là lo cho những ngày sắp tới. Một đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào đây”.

Sau khi chu toàn mọi việc và trở về nhà giữa đêm, Ốc Thanh Vân vội lên tiếng trấn an mọi người trên trang cá nhân – Ảnh: FB

Qua chia sẻ, Ốc Thanh Vân tỏ ra vô cùng lo lắng cho con gái Mai Phương vì cô bé phải sống thiếu tình thương của mẹ. Bên cạnh đó, nữ MC cũng tiết lộ thông tin về tang lễ của người em thân thiết: “Ốc có thông báo về tang lễ của em cho những người thân biết. Mong anh chị em, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ kín với nhau, đừng cập nhật thông tin lên Facebook. Mình sợ nhiều người hiếu kỳ, tập trung đông rất nguy hiểm vào lúc này”.

Theo đó, tang lễ của Mai Phương sẽ diễn ra trong không gian kín đáo chỉ có người thân và một số bạn bè thân thiết.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Mai Phương, đồng thời gửi lời động viên đến Ốc Thanh Vân: “Cố lên Ốc ơi”, “Giữ gìn sức khỏe nhé mẹ Ốc, con luôn ủng hộ mẹ”, “Thương thật sự luôn chị ơi”, “Thương chị quá Ốc ơi, lại càng thương cho số phận chị Phương, người hiền đức mà cuộc sống lại khó khăn trăm bề”...

Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành màu đen trước sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oc-thanh-van-tiet-lo-thong-tin-hiem-hoi-ve-tang-le-cua-nu-dien-vien-mai-phuong-355161.html