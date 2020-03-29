Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành màu đen trước sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương.

Tối qua (28/3), thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư khiến nhiều người bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ gửi lời thương tiếc đến nữ diễn viên quá cố.

Nữ diễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28/3/2020 - Ảnh: Internet

Mới đây, Phùng Ngọc Huy – người yêu cũ và cũng là bố của con gái Mai Phương đã có động thái đầu tiên khi nhận được tin buồn này. Cụ thể, nam ca sĩ đã cập nhật ảnh bìa và ảnh đại diện sang màu đen. Dù không để lại bất kỳ lời chia sẻ nào nhưng có thể thấy nam diễn viên cũng vô cùng đau xót khi Mai Phương qua đời.

Trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy phủ toàn màu đen - Ảnh: FB

Trước đó, Phùng Ngọc Huy đã bị cộng đồng mạng "tổng tấn công" sau sự ra đi của Mai Phương. Thậm chí, nhiều tài khoản mạng xã hội còn gọi nam ca sĩ là kẻ bội bạc: “Chị ấy bị bệnh đã gần 2 năm vậy mà anh vẫn không sắp xếp về thăm chị ấy 1 lần, dù sao cũng còn con gái chung, quá tệ quá bạc”, “Mong anh thay mẹ của bé chăm sóc bé và đừng vô trách nhiệm nữa nhé”, “Thật nực cười khi anh vẫn còn sống tốt cuộc đời mình như thế. Nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ cho con nhìn người cha tồi tệ như anh”…

Sau sự ra đi của Mai Phương, dân mạng tức giận mắng Phùng Ngọc Huy là kẻ bội bạc – Ảnh: FB

Được biết, Phùng Ngọc Huy đang ở Mỹ và rất khó khăn để trở về Việt Nam dự tang lễ Mai Phương trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-qua-doi-phung-ngoc-huy-da-co-dong-thai-dau-tien-tren-trang-ca-nhan-355156.html