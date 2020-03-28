Thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm điều trị ung thư đang khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đau xót thông báo nữ diễn viên Mai Phương đã qua đời: "Xin báo tin buồn đến các anh chị em đồng nghiệp, Phương ra đi cách đây 10 phút. Lễ tang thế nào sẽ thông báo đến các anh chị sau. Thành kính báo".

Thông tin được diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ - Ảnh: FB

Trịnh Kim Chi không giấu được sự đau xót khi nhắc về người em thân thiết: "Biết là sẽ có ngày này nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa, ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Chị và mọi người luôn nhớ em và nhớ nụ cười tươi của em... Bao nhiêu khổ đau của trần thế giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi em gái à... Thương và nhớ em vô cùng".

Hiện tại, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi của Mai Phương.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của nữ diễn viên Mai Phương, cộng đồng mạng để lại hàng ngàn bình luận bày tỏ sự tiếc thương đến cô: "Chị ơi, chị ra đi thanh thản", "Trời ơi, em không tin đây là sự thật", "Chị yên nghỉ nhé", "Tạm biệt chị. Những thiên thần áo trắng", "Chúc chị bình yên nơi khác nhé"...

Diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư Thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm điều trị ung thư đang khiến người hâm mộ bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-mai-phuong-qua-doi-sau-hon-1-nam-chong-choi-voi-can-benh-ung-thu-355139.html