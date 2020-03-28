Ảnh mới nhất của Mai Phương ở bệnh viện, xót xa khi biết tình trạng sức khỏe

Hậu trường 28/03/2020 17:50

Theo chia sẻ của MC Ngọc Châu, sức khỏe của diễn viên Mai Phương vẫn chưa có chuyển biến tích cực sau thời gian nhập viện.

Mai Phương phát hiện mang bệnh ung thư phổi vào giữa năm 2018. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của nữ diễn viên có chuyển biến tốt. Cô có thể tham gia một số hoạt động nghệ thuật và cùng con gái đi du lịch nhiều nơi. Thế nhưng trước Tết Nguyên đán 2020, bà mẹ đơn thân phải trở lại bệnh viện vì bệnh chuyển biến xấu. Từ đó đến nay, mọi thông tin bệnh tình của Mai Phương được giữ kín, Ốc Thanh Vân chỉ cho biết đàn em yếu hơn trước và cần được nghỉ ngơi.

suc khoe cua dien vien mai phuong
Ngọc Châu đến thăm Mai Phương sau Tết. Được biết, bố nữ diễn viên nghỉ làm nhiều tháng nay để chăm sóc con trong bệnh viện - Ảnh: FB

Mới đây, MC Ngọc Châu vừa chia sẻ bức ảnh tới thăm diễn viên Mai Phương ở bệnh viện sau Tết. Anh tiết lộ về tình trạng sức khỏe của đàn em: "Dù cơ thể đang rất yếu và đau đớn sau mỗi lần vô thuốc vì căn bệnh quái ác, nhưng bàn tay ốm yếu ấy đã nắm chặt lấy tay anh, giọng yếu ớt: Cố lên anh nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình. Em tin anh sẽ làm tốt".

Nam MC cho biết sẽ tặng 20 triệu đồng vừa nhận được khi tham gia chương trình âm nhạc để giúp đàn em phần nào. Theo chia sẻ, hiện tại Mai Phương phải chi 160 triệu đồng tiền thuốc mỗi tháng.

suc khoe cua dien vien mai phuong 2
Sau khi biết rõ bệnh tình, Mai Phương dành nhiều thời gian hơn bên con gái - Ảnh: FB

"Từ đầu tháng 2, tôi về nước tham gia Tình Bolero thì vào viện thăm Mai Phương thường xuyên. Sức khỏe của Phương yếu lắm, bị kháng thuốc rồi. Mỗi ngày, bác sĩ chích morphin cho Phương. Với một liều morphin, người ta chịu được trong 4 tiếng nhưng Mai Phương chỉ chịu được trong 1 tiếng", MC Ngọc Châu chia sẻ trên Zing.

Dù chịu nhiều đau đớn, Mai Phương vẫn kiên trì điều trị và không nản lòng. Đồng nghiệp và người hâm mộ cầu mong phép màu sẽ đến giúp cô vượt qua bạo bệnh.

Không còn là cô bé tóc xoăn mắt cận, em gái Mai Phương Thuý ngày càng 'trổ mã' xinh đẹp xứng danh mỹ nhân

Không còn là cô bé tóc xoăn mắt cận, em gái Mai Phương Thuý ngày càng 'trổ mã' xinh đẹp xứng danh mỹ nhân

Sau một thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài, Ngọc Phượng tái xuất với diện mạo hoàn toàn mới. Làn da đen nhẻm ngày nào nay đã mịn màng, trắng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Mai Phương bị ung thư sức khỏe của Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026