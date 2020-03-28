Theo chia sẻ của MC Ngọc Châu, sức khỏe của diễn viên Mai Phương vẫn chưa có chuyển biến tích cực sau thời gian nhập viện.

Mai Phương phát hiện mang bệnh ung thư phổi vào giữa năm 2018. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của nữ diễn viên có chuyển biến tốt. Cô có thể tham gia một số hoạt động nghệ thuật và cùng con gái đi du lịch nhiều nơi. Thế nhưng trước Tết Nguyên đán 2020, bà mẹ đơn thân phải trở lại bệnh viện vì bệnh chuyển biến xấu. Từ đó đến nay, mọi thông tin bệnh tình của Mai Phương được giữ kín, Ốc Thanh Vân chỉ cho biết đàn em yếu hơn trước và cần được nghỉ ngơi.

Ngọc Châu đến thăm Mai Phương sau Tết. Được biết, bố nữ diễn viên nghỉ làm nhiều tháng nay để chăm sóc con trong bệnh viện - Ảnh: FB

Mới đây, MC Ngọc Châu vừa chia sẻ bức ảnh tới thăm diễn viên Mai Phương ở bệnh viện sau Tết. Anh tiết lộ về tình trạng sức khỏe của đàn em: "Dù cơ thể đang rất yếu và đau đớn sau mỗi lần vô thuốc vì căn bệnh quái ác, nhưng bàn tay ốm yếu ấy đã nắm chặt lấy tay anh, giọng yếu ớt: Cố lên anh nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình. Em tin anh sẽ làm tốt".

Nam MC cho biết sẽ tặng 20 triệu đồng vừa nhận được khi tham gia chương trình âm nhạc để giúp đàn em phần nào. Theo chia sẻ, hiện tại Mai Phương phải chi 160 triệu đồng tiền thuốc mỗi tháng.

Sau khi biết rõ bệnh tình, Mai Phương dành nhiều thời gian hơn bên con gái - Ảnh: FB

"Từ đầu tháng 2, tôi về nước tham gia Tình Bolero thì vào viện thăm Mai Phương thường xuyên. Sức khỏe của Phương yếu lắm, bị kháng thuốc rồi. Mỗi ngày, bác sĩ chích morphin cho Phương. Với một liều morphin, người ta chịu được trong 4 tiếng nhưng Mai Phương chỉ chịu được trong 1 tiếng", MC Ngọc Châu chia sẻ trên Zing.

Dù chịu nhiều đau đớn, Mai Phương vẫn kiên trì điều trị và không nản lòng. Đồng nghiệp và người hâm mộ cầu mong phép màu sẽ đến giúp cô vượt qua bạo bệnh.

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