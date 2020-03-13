Mai Phương nhập viện vì sức khỏe ngày một yếu, tình cũ bất ngờ bày tỏ sự ân hận: ‘Bỏ mặc em... giờ anh thấy hối tiếc’

Những ngày gần đây, tình hình sức khỏe của nữ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người lo lắng. Theo tiết lộ của MC Ốc Thanh Vân, Mai Phương đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sức khỏe của nữ diễn viên chưa ổn định và yếu hơn trước.

Mai Phương nhập viện điều trị từ trước Tết vì bệnh chuyển biến phức tạp - Ảnh: Internet

Mới đây, tình cũ của Mai Phương – ca sĩ Phùng Ngọc Huy bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái có nội dung: “Nhiều lúc anh lo mê chơi vui với bạn bè mà bỏ mặc em. Giờ anh thấy hối tiếc muốn xin lỗi mà đã quá muộn màng”. Nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là những lời từ tận đáy lòng mà anh muốn gửi đến mẹ của con gái – nữ diễn viên Mai Phương.