Mai Phương nhập viện vì sức khỏe ngày một yếu, tình cũ bất ngờ bày tỏ sự ân hận: ‘Bỏ mặc em... giờ anh thấy hối tiếc’

Trên trang Facebook cá nhân, dòng trạng thái nói về sự ân hận của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - tình cũ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người xót xa.
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Những ngày gần đây, tình hình sức khỏe của nữ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người lo lắng. Theo tiết lộ của MC Ốc Thanh Vân, Mai Phương đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sức khỏe của nữ diễn viên chưa ổn định và yếu hơn trước.
Mới đây, tình cũ của Mai Phương – ca sĩ Phùng Ngọc Huy bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái có nội dung: “Nhiều lúc anh lo mê chơi vui với bạn bè mà bỏ mặc em. Giờ anh thấy hối tiếc muốn xin lỗi mà đã quá muộn màng”. Nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là những lời từ tận đáy lòng mà anh muốn gửi đến mẹ của con gái – nữ diễn viên Mai Phương.
Đặc biệt, khi một tài khoản để lại bình luận: “Bảo đảm người mà Huy xin lỗi đọc những dòng chữ này sẽ chảy dài nước mắt”, Phùng Ngọc Huy đã đáp lại rằng: “Hy vọng vậy”.
Bên cạnh đó là những bình luận ủng hộ, cổ vũ Phùng Ngọc Huy làm lại từ đầu của người hâm mộ: “Chưa muộn đâu em. Chị luôn ủng hộ em, hãy làm những gì mình có thể”, “Không muộn màng đâu Huy ơi. Luôn luôn ủng hộ Huy trên mọi bước đường”, “Chỉ cần nhận ra lỗi lầm và sửa sai. Huy không mất gì cả mà sẽ được tất cả mọi thứ”…
Thời điểm Mai Phương phát hiện mắc bệnh ung thư, Phùng Ngọc Huy cũng đã động viên nữ diễn viên hãy kiên cường chiến đấu với bệnh tật.