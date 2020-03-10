Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe mới nhất của Mai Phương: ‘Yếu và mệt hơn trước’

Nhập viện từ trước Tết vì bệnh ung thư phổi có chuyển biến phức tạp, tình hình sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người lo lắng.

Khoảng vài tháng gần đây, nữ diễn viên Mai Phương phải nhập viện để theo dõi. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tin tìm hộ lý riêng trong thời gian ở lại bệnh viện. Trước thông tin này, nhiều người không khỏi lo lắng cho bệnh tình của nữ diễn viên.

Mai Phương phải đón sinh nhật trong bệnh viện - Ảnh: FB

Mới đây, nam diễn viên Hòa Hiệp đã đến thăm Mai Phương, anh cho biết: “Hôm nay đi thăm em, thương lắm. Bây giờ phải làm sao đây, thấy xót lắm anh chỉ biết cầu nguyện cho em”. Bài đăng của Hòa Hiệp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Mọi người đồng loạt để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe Mai Phương và thầm cầu nguyện cho cô sớm bình phục.

Hòa Hiệp đăng tải hình ảnh cũ chụp cùng Mai Phương - Ảnh: FB

Tối qua (9/3), MC Ốc Thanh Vân – người chị thân thiết luôn bên cạnh Mai Phương lúc ốm đau bệnh tật tiết lộ: “Mai Phương vẫn đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh. Các bác sĩ tích cực điều trị cho em theo phác đồ. Tuy nhiên, sức khỏe của Phương yếu và mệt hơn trước”. Hiện tại, nữ MC không thể tiết lộ quá nhiều về bệnh tình của Mai Phương.

Ốc Thanh Vân tiết lộ sức khỏe Mai Phương đang yếu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cũng thay mặt gia đình Mai Phương gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, sức khỏe của nữ diễn viên đang yếu nên cần hạn chế thăm nom.

Trước đó, nhiều khán giả đã kéo đến bệnh viện gây ảnh hưởng tới quá trình điều trị của Mai Phương. Thậm chí, bác sĩ đã phải chuyển giường bệnh để đảm bảo bệnh nhân có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Chính vì vậy, Ốc Thanh Vân mong mọi người thông cảm và cầu nguyện cho Mai Phương vượt qua bạo bệnh.

Khán giả kéo đến bệnh viện nhiều khiến bác sĩ phải chuyển phòng bệnh của Mai Phương Những ngày qua, khán giả kéo đến phòng bệnh của Mai Phương gây ồn ào, chính vì thế các bác sĩ buộc lòng phải chuyển gường bệnh cho cô.

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