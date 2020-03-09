Hòa Hiệp xót xa khi đến thăm Mai Phương: 'Phải làm sao đây, thấy xót lắm'

Tối 8/3, diễn viên Hòa Hiệp thu hút sự chú ý khi cho biết đã đến thăm Mai Phương . Anh đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh cũ chụp cùng đàn em kèm lời cầu nguyện xúc động: "Hôm nay đi thăm em, thương lắm. Bây giờ phải làm sao đây, thấy xót lắm anh chỉ biết cầu nguyện cho em".

Bài viết của nam diễn viên phim "Cổng mặt trời" nhận được sự quan tâm lớn của đồng nghiệp và cư dân mạng. Mọi người để lại rất nhiều lời hỏi thăm tình hình sức khỏe của diễn viên Mai Phương .

Mọi người cầu nguyện cho bà mẹ đơn thân - Ảnh: FB

"Phương lại trở bệnh hả Hiệp"; "Thương quá Phương ơi, cầu ơn trên ban cho em một phép màu"; "Cầu nguyện cho em ấy qua khỏi"; "Cầu mong cho chị sớm bình phục"; "Nghe xót quá anh ơi"... mọi người chỉ biết động viên và cầu mong cô mau khỏi bệnh.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cầu nguyện: "Lạy trời lạy phật, lạy mẹ cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Xin cứu cho Phương qua cơn bệnh tật".

Đầu năm 2020, Mai Phương đón sinh nhật tuổi 35 ở bệnh viện - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, cô xúc động khoe món quà ý nghĩa của con gái cưng - Ảnh: FB

Mai Phương phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2018. Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bà mẹ đơn thân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Thời gian gần đây, sức khỏe nữ diễn viên chuyển biến không tốt. Dịp Tết Nguyên đán 2020, Mai Phương đã nhập viện điều trị.