Buộc phải điều trị dài ngày, Mai Phương đăng tin tuyển hộ lý riêng và bắt buộc phải đáp ứng được tiêu chí này

Hậu trường 27/02/2020 11:07

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương đăng tin tuyển hộ lý riêng trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ món quà cực đáng yêu mà bé Lavie gửi tặng để động viên tinh thần mẹ. Được biết, nữ diễn viên đã nhập viện từ trước Tết và tình hình hiện tại không mấy khả quan.

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Món quà bé Lavie vẽ tặng mẹ - Ảnh: FB

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Mai Phương đã đăng tải thông báo tuyển hộ lý riêng tại bệnh viện:

“Status cần nhờ các bạn chia sẻ và giúp đỡ. Phương cần tìm 1 người có kinh nghiệm chăm bệnh hoặc đã từng có kinh nghiệm điều dưỡng, hộ lý.

Yêu cầu:

- Thời gian dành hoàn toàn cho công việc (nếu nhận) có thể off 1 tuần 1-2 ngày

- Vui vẻ, hiền lành, không nhòm ngó, nhiều chuyện.

- Nhận việc, đi làm ngay sau khi đã thỏa thuận xong...

Các anh chị inbox trực tiếp cho Phương nha. Phương cảm ơn ạ. Chúa ban phước và ở cùng các anh chị”.

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Bài đăng của Mai Phương - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Mai Phương, cô cần tìm một người có kinh nghiệm để chăm bệnh cho mình trong thời gian nằm viện. Tuy nhiên, người này cần đáp ứng được tiêu chí “không nhòm ngó, nhiều chuyện”. Một số người cho rằng, đây là yêu cầu bắt buộc khi làm việc với người nổi tiếng. Bên cạnh đó, Mai Phương vốn là người kín tiếng nên cô không muốn bệnh tình hay những thông tin cá nhân bị tiết lộ.

Quyết định tìm hộ lý riêng của Mai Phương cho thấy nữ diễn viên phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị dài hạn.

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Mai Phương muốn tìm một hộ lý riêng tại bệnh viện - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên sớm bình phục: “Cầu mong có phép màu cho em được mau khỏe mạnh”, “Tìm người rất khó. Tham khảo cẩn thận nha Phương”, “Mong cho Mai Phương tìm được người hợp ý. Chị chúc Mai Phương luôn bình an và khỏe mạnh”, “Chúc chị mau bình phục và tìm được người cần tìm đúng ý nha!”…

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Từ khóa:   Mai Phương bé Lavie sao Việt

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