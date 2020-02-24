Nhập viện điều trị, Mai Phương khiến khán giả nghẹn ngào khi khoe món quà đặc biệt con gái tặng mẹ

Phải nhập viện điều trị nhưng nữ diễn viên Mai Phương vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan nhờ sự quan tâm, động viên từ người hâm mộ, đồng nghiệp và con gái Lavie.

Cách đây không lâu, hình ảnh nữ diễn viên Mai Phương đón sinh nhật tuổi 35 trên giường bệnh cùng đồng nghiệp khiến không ít khán giả lo lắng. Dù không chia sẻ quá nhiều về tình trạng sức khỏe đến công chúng nhưng được biết, Mai Phương đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tình hình sức khỏe của diễn viên Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng –Ảnh: FB

Mới đây, Mai Phương bất ngờ chia sẻ bức tranh con gái Lavie vẽ tặng mẹ lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Con tui gửi tặng đó… Thương lắm”.

Món quà đặc biệt Mai Phương nhận được từ con gái - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy nữ diễn viên đang ở trong bệnh viện điều trị. Con gái Mai Phương đã tự tay vẽ tặng mẹ bức tranh cực đáng yêu để động viên tinh thần nữ diễn viên. Dường như khoảng thời gian này, hai mẹ con Mai Phương đang phải tạm xa nhau.

Trong phần bình luận, Mai Phương tiết lộ cô nhập viện từ trước Tết vì bệnh tình chuyển biến xấu. Khi được một người bạn hỏi: “Em khỏe chưa?”, cô cho biết: “Vẫn chưa ổn lắm ạ”.

Một số bình luận từ đồng nghiệp và khán giả - Ảnh: FB

Nhiều nghệ sĩ như diễn viên Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ, Kha Ly, Hồng Vân... và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mong Mai Phương sớm bình phục: “Mau khỏe nha con”, “Em yêu của chị cố lên! Thương em nhiều. Chị về đến sẽ qua em ngay”, “Mau khỏe chị nhé! Thương 2 mẹ con”, “Chúc em gái mau khỏe nè”, “Thương em Lavie lắm. Chúc mẹ mau khỏe và luôn lạc quan nhé”…

Sau chuyến du lịch cùng con gái, Mai Phương khiến fan lo lắng khi bất ngờ nhập viện Nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Mai Phương khi cô phải đón sinh nhật tuổi 35 trong bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhap-vien-dieu-tri-mai-phuong-khien-khan-gia-nghen-ngao-khi-khoe-mon-qua-dac-biet-con-gai-tang-me-351796.html