Bị chỉ trích vì khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái sang Mỹ, Thanh Thảo lên tiếng đáp trả, nhắc luôn về chuyện Ngô Kiến Huy

Nhận về không ít “gạch đá” từ cư dân mạng sau lời an ủi Phùng Ngọc Huy, nữ ca sĩ Thanh Thảo thẳng thắn đáp trả.

Sau khi nhận được thông tin Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân thành màu đen để bày tỏ sự đau xót. Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn, động viên đến nam ca sĩ. Phùng Ngọc Huy đau xót trước sự ra đi của Mai Phương - Ảnh: FB Trong đó, bình luận gây ra nhiều ý kiến tranh cãi nhất là của ca sĩ Thanh Thảo. Cụ thể, cô mong Phùng Ngọc Huy có thể đưa con gái Mai Phương – bé Lavie sang Mỹ chăm sóc: “Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé Phùng Ngọc Huy”.

Bình luận gây chú ý của Thanh Thảo - Ảnh: FB Dù có ý tốt và lo lắng cho Lavie nhưng Thanh Thảo lại nhận về hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo đó, những người này cho rằng cô không nên can thiệp vào chuyện gia đình của người khác, đồng thời khẳng định Phùng Ngọc Huy không đủ tư cách nhận lại con gái. Trước thái độ tiêu cực của dân mạng, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết cô không hề bênh vực Phùng Ngọc Huy mà chỉ lo nghĩ cho bé Lavie – con gái chung của nam ca sĩ và Mai Phương: “Chị thương và lo nhất là đứa bé vì nghĩ rằng bé mồ côi mẹ thì cha ruột cần phải có trách nhiệm với bé”.

Bên cạnh đó, khoảng thời gian qua, cô chỉ biết mẹ con cố diễn viên Mai Phương nương tựa vào nhau chứ không rõ tường tận chuyện ông bà ngoại có thể chăm sóc cho Lavie. Cô khuyên Phùng Ngọc Huy mang con gái sang Mỹ vì nghĩ cô bé cũng cần một người thân để nuôi dưỡng, trưởng thành. Thanh Thảo đáp trả dư luận - Ảnh: FB Thanh Thảo cũng không ngần ngại nhắc đến chuyện của chàng Bắp, đồng thời cho biết việc so sánh giữa Ngô Kiến Huy và Phùng Ngọc Huy là hoàn toàn khập khiễng. Cô khẳng định không bao giờ chấp nhận Ngô Kiến Huy là cha của Jacky vì anh từng yêu cầu xét nghiệm ADN: “Hành động chối bỏ bằng bất cứ lý do nào cũng đều là hèn hạ, là xúc phạm người phụ nữ đã có con với mình”. Thanh Thảo khẳng định không bao giờ nhận Ngô Kiến Huy là cha của Jacky - Ảnh: Internet Cuối bài đăng, Thanh Thảo nhấn mạnh: “Hãy cư xử như người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, bình tĩnh sống chứ đừng vội luận tội hay phán xét ai nếu mình không biết hết mọi chuyện một cách thấu đáo”.

Nhói lòng hình ảnh con gái Mai Phương đến lễ tang nhìn mặt mẹ lần cuối Hình ảnh con gái Mai Phương đến đám tang mẹ do nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

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