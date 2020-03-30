Bị chỉ trích vì khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái sang Mỹ, Thanh Thảo lên tiếng đáp trả, nhắc luôn về chuyện Ngô Kiến Huy

Hậu trường 30/03/2020 11:01

Nhận về không ít “gạch đá” từ cư dân mạng sau lời an ủi Phùng Ngọc Huy, nữ ca sĩ Thanh Thảo thẳng thắn đáp trả.

Sau khi nhận được thông tin Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân thành màu đen để bày tỏ sự đau xót. Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn, động viên đến nam ca sĩ.

ca si thanh thao 1
Phùng Ngọc Huy đau xót trước sự ra đi của Mai Phương - Ảnh: FB

Trong đó, bình luận gây ra nhiều ý kiến tranh cãi nhất là của ca sĩ Thanh Thảo. Cụ thể, cô mong Phùng Ngọc Huy có thể đưa con gái Mai Phương – bé Lavie sang Mỹ chăm sóc: “Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé Phùng Ngọc Huy”.

ca si thanh thao 2
Bình luận gây chú ý của Thanh Thảo - Ảnh: FB

Dù có ý tốt và lo lắng cho Lavie nhưng Thanh Thảo lại nhận về hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo đó, những người này cho rằng cô không nên can thiệp vào chuyện gia đình của người khác, đồng thời khẳng định Phùng Ngọc Huy không đủ tư cách nhận lại con gái.

Trước thái độ tiêu cực của dân mạng, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết cô không hề bênh vực Phùng Ngọc Huy mà chỉ lo nghĩ cho bé Lavie – con gái chung của nam ca sĩ và Mai Phương: “Chị thương và lo nhất là đứa bé vì nghĩ rằng bé mồ côi mẹ thì cha ruột cần phải có trách nhiệm với bé”.

Bên cạnh đó, khoảng thời gian qua, cô chỉ biết mẹ con cố diễn viên Mai Phương nương tựa vào nhau chứ không rõ tường tận chuyện ông bà ngoại có thể chăm sóc cho Lavie. Cô khuyên Phùng Ngọc Huy mang con gái sang Mỹ vì nghĩ cô bé cũng cần một người thân để nuôi dưỡng, trưởng thành.

ca si thanh thao 3
Thanh Thảo đáp trả dư luận - Ảnh: FB

Thanh Thảo cũng không ngần ngại nhắc đến chuyện của chàng Bắp, đồng thời cho biết việc so sánh giữa Ngô Kiến Huy và Phùng Ngọc Huy là hoàn toàn khập khiễng. Cô khẳng định không bao giờ chấp nhận Ngô Kiến Huy là cha của Jacky vì anh từng yêu cầu xét nghiệm ADN: “Hành động chối bỏ bằng bất cứ lý do nào cũng đều là hèn hạ, là xúc phạm người phụ nữ đã có con với mình”.

ca si thanh thao 4
Thanh Thảo khẳng định không bao giờ nhận Ngô Kiến Huy là cha của Jacky - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, Thanh Thảo nhấn mạnh: “Hãy cư xử như người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, bình tĩnh sống chứ đừng vội luận tội hay phán xét ai nếu mình không biết hết mọi chuyện một cách thấu đáo”.

Nhói lòng hình ảnh con gái Mai Phương đến lễ tang nhìn mặt mẹ lần cuối

Nhói lòng hình ảnh con gái Mai Phương đến lễ tang nhìn mặt mẹ lần cuối

Hình ảnh con gái Mai Phương đến đám tang mẹ do nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương qua đời Phùng Ngọc Huy Thanh Thảo

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026