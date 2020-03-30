Nhói lòng hình ảnh con gái Mai Phương đến lễ tang nhìn mặt mẹ lần cuối

Hậu trường 30/03/2020 09:16

Hình ảnh con gái Mai Phương đến đám tang mẹ do nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Sau hơn 1 năm sống chung với căn bệnh ung thư quái ác, diễn viên Mai Phương đã vĩnh biệt cõi đời vào tối 28/3 tại nhà riêng, hưởng dương 35 tuổi. Sự ra đi của cố nghệ sĩ ở độ tuổi còn quá trẻ khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng xót thương.

Lễ tang của Mai Phương được tổ chức tại Nhà tang lễ của một bệnh viện ở Quận 5, TP. HCM. Vì tình hình dịch bệnh, gia đình quyết định tổ chức kín đáo, mỗi lượt viếng không quá 10 người.

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Lễ tang Mai Phương diễn ra kín đáo, nhiều đồng nghiệp đã tới viếng - Ảnh: FB

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Tơ đã đến tiễn biệt người em thân thương. Trên trang cá nhân, anh khiến mọi người xúc động khi đăng tải hình ảnh con gái Mai Phương đến đám tang nhìn mặt mẹ lần cuối. Trong ảnh, bé Lavie mang khẩu trang che mặt và được ông ngoại bế. Đôi mắt trong sáng, ngây thơ của bé khi nhìn mặt mẹ trong quan tài khiến nhiều người ngậm ngùi, xót xa.

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Bé Lavie được người thân bế đến đám tang - Ảnh: FB

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Đôi mắt của cô bé khi nhìn mặt mẹ lần cuối gây xót xa - Ảnh: FB

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Trước đó, Ốc Thanh Vân cho biết, Lavie vẫn chưa biết về sự ra đi của mẹ và cần được người thân giải thích thêm - Ảnh: FB

Mọi người bày tỏ: "Thương con quá, còn nhỏ mà phải chịu cảnh xa mẹ, nhìn con gái Lavie không cầm được nước mắt", "Người chết thì hết chỉ tội cho bé khi khoảng thời gian bé lớn lên không có mẹ dìu dắt em tội cho em", "Thương... ánh mắt con cứ ngỡ mẹ đang ngủ". Ca sĩ Hồ Việt Trung chua xót viết: "Nhìn tấm hình xót xa quá anh ơi".

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