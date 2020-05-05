'Đầu bù tóc rối' chăm con, Thanh Thảo nhờ chị em chỉ cách không làm gì mà chồng vẫn yêu chiều

Xinh đẹp lộng lẫy trên sân khấu, nhưng khi về với gia đình ca sĩ Thanh Thảo là một người mẹ hiền, vợ đảm. Cô tất bật vun vén hạnh phúc riêng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải hình ảnh vô cùng trẻ trung và xinh đẹp kèm dòng tâm sự giãi bày nỗi lòng. Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống sau khi làm vợ làm mẹ. Dù nổi tiếng, lộng lẫy trên sân khấu là thế nhưng khi về nhà, cô chỉ là một phụ nữ bình thường. Thậm chí, Thanh Thảo còn ví mình như "chị sen" vì tất bật chuyện nhà cửa, chồng con.

Xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng nhiều lúc Thanh Thảo muốn mình lười biếng một chút để sướng hơn - Ảnh: FB

"Nhiều khi cũng muốn mình ngu ngơ 1 chút, dở dở 1 chút, làm biếng 1 chút, cẩu thả 1 chút có khi lại sướng hơn. Nhìn ngoài đời đẹp lồng lộn vậy chớ về nhà là trông con, nấu ăn, dọn dẹp giống như “chị sen” vậy đó mấy chị ạ. Đã vậy còn mắc cái bệnh gọn gàng và ngăn nắp quá nữa!", Thanh Thảo tâm sự.

Thanh Thảo nhờ chị em chỉ cách để bản thân không phải làm gì nhưng chồng vẫn cưng chiều. Cô viết: "Có cách nào không cần làm gì hết mà vẫn được chồng yêu chiều, chỉ đi du lịch, hưởng thụ, mua sắm, con cái nhà cửa có người lo hết... các chị chỉ em với. Em đúng là số khổ mà".

Cuộc sống đời thường bình dị của Thanh Thảo tại Mỹ - Ảnh: FB

Hiện tại Thanh Thảo đang sống cùng chồng con tại Mỹ. Suốt nhiều tháng qua, cô ngưng chạy show vì dịch bệnh. Giọng ca "Búp bê con trai" dành toàn bộ thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Dù rất thích tự tay chăm sóc gia đình, nhưng đôi lúc Thanh Thảo cũng thấy mệt và than vãn với hội mẹ bỉm sữa.

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