Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời

Hậu trường 29/05/2020 13:23

Ca sĩ Thanh Thảo khiến cư dân mạng phát hờn khi chia sẻ về ông xã Tom Han. Anh không chỉ yêu chiều vợ mà còn biết cách chăm sóc con gái Talia.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa viết những lời yêu thương dành cho con gái. Bé Talia là nguồn động viên tinh thần của cô trong cuộc sống lẫn công việc. Cũng trong bài viết này, Thanh Thảo dành nhiều lời "có cánh" cho ông xã Việt kiều.

Cô viết: "Con may mắn có một người cha quá tốt! Nhìn ba chăm sóc và dạy dỗ con mỗi ngày, nói thật mẹ mừng lắm!".

Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời - Ảnh 1
Vẻ kháu khỉnh của con gái Thanh Thảo khiến mọi người 'tan chảy' - Ảnh: FB
Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời - Ảnh 2
Nhờ sự dạy dỗ của ba, cô bé thông minh và đã biết đọc chữ, đếm số - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ: "Ngày hôm nay con ăn uống healthy, thích vận động và chơi thể thao, khỏe mạnh, thông minh, biết đọc chữ, đếm số, phân biệt hình vuông, tròn, tam giác... tất cả một phần nhờ ba của con luôn bên cạnh con. Ba cho con sự mạnh mẽ, không sợ bất cứ điều gì, và té cũng không khóc nhè".

Thanh Thảo kể về sự ân cần của Tom Han dành cho con gái: "Sáng nào trước khi đi làm, ba cũng dậy sớm hơn một chút để nấu cháo cho con ăn, luộc trứng và bóc ra để sẵn. Nhưng chén cháo của ba thì không bao giờ kịp ăn sau khi nấu, mà mãi tận chiều đi làm về ba mới được ăn. Đây là hình ảnh thường thấy mỗi buổi sáng mà ba dành cho con".

Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời - Ảnh 3
Kết hôn và sinh con ở tuổi ngoài 40, Thanh Thảo sống hạnh phúc tại Mỹ - Ảnh: FB

Có thể thấy, ca sĩ Thanh Thảo rất hạnh phúc vì sự chu đáo chồng dành cho con gái. Tuy nhiên đôi lúc, nữ ca sĩ cũng phải ghen tỵ với "công chúa nhỏ": "Chỉ là Cha tốt của con thôi chứ không phải Bồ tốt của Mẹ vì không nấu cho mẹ ăn".

'Đầu bù tóc rối' chăm con, Thanh Thảo nhờ chị em chỉ cách không làm gì mà chồng vẫn yêu chiều

'Đầu bù tóc rối' chăm con, Thanh Thảo nhờ chị em chỉ cách không làm gì mà chồng vẫn yêu chiều

Xinh đẹp lộng lẫy trên sân khấu, nhưng khi về với gia đình ca sĩ Thanh Thảo là một người mẹ hiền, vợ đảm. Cô tất bật vun vén hạnh phúc riêng.

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