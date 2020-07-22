Thanh Thảo tung ảnh hiếm năm 20 tuổi, đãi tiệc sinh nhật mà rình rang như đám cưới

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ ảnh kỷ niệm trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 20. Nhiều người bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám Vbiz như Ngọc Sơn, Nguyên Vũ...
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hiếm cách đây hơn 20 năm. Đây là những hình ảnh được ghi lại vào năm 1997 trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 20 của giọng ca "Búp bê con trai". Thời điểm này, tên tuổi của Thanh Thảo đã được khán giả biết đến nhiều.
Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ca sĩ Ngọc Sơn và Nguyên Vũ cũng đến chúc mừng đàn em. Trong ảnh, Thanh Thảo diện đầm trắng 2 dây khoe thân hình thanh mảnh. Nhan sắc của cô thuở thanh xuân khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi.
Thanh Thảo viết: "Hôm nay lục lại kho hình cũ, nhìn lại sinh nhật 20 tuổi mới thấy mình chịu chơi từ thời đó. Đãi sinh nhật gì mà như đám cưới í".
Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Dù hiện tại đang định cư và hoạt động chủ yếu ở Mỹ, cô vẫn được khán giả tại quê nhà quan tâm, theo dõi.