Thanh Thảo tung ảnh hiếm năm 20 tuổi, đãi tiệc sinh nhật mà rình rang như đám cưới

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hiếm cách đây hơn 20 năm. Đây là những hình ảnh được ghi lại vào năm 1997 trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 20 của giọng ca "Búp bê con trai". Thời điểm này, tên tuổi của Thanh Thảo đã được khán giả biết đến nhiều.

Thanh Thảo khoe ảnh sinh nhật 20 tuổi - Ảnh: FB

Đánh dấu bước ngoặt quan trọng, cô tổ chức tiệc linh đình và mời bạn bè đến chung vui - Ảnh: FB

Thời thanh xuân, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh mai - Ảnh: FB

Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ca sĩ Ngọc Sơn và Nguyên Vũ cũng đến chúc mừng đàn em. Trong ảnh, Thanh Thảo diện đầm trắng 2 dây khoe thân hình thanh mảnh. Nhan sắc của cô thuở thanh xuân khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi.