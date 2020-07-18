Thanh Thảo kể về hành trình sinh con tại Mỹ, bất ngờ vì bé Talia mới 2 tuổi đã hiểu 3 thứ tiếng

Nhân dịp con gái Talia tròn 2 tuổi, ca sĩ Thanh Thảo lần đầu tiết lộ "tất tần tật" về quá trình mang thai và sinh con tại Mỹ.

Mang thai và sinh con khi đã ngoài 40 tuổi, những tưởng quá trình bầu bí của ca sĩ Thanh Thảo sẽ vất vả hơn so với mọi người. Nhưng may mắn, cô trải qua thai kỳ khá nhẹ nhàng và thoải mái. Chẳng những không bị nghén, Thanh Thảo còn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trong suốt hơn 9 tháng bầu bí. Thanh Thảo bên con gái Talia - Ảnh: FB Cô chia sẻ: "Mẹ còn nhớ con của mẹ ngoan lắm, trong 9 tháng 10 ngày chưa từng làm cho mẹ ốm nghén lần nào, không bắt mẹ phải mệt mỏi hay xấu xí, mà quãng thời gian mang con trong bụng là lúc mẹ xinh đẹp mặn mà nhất, con cũng chẳng ăn nhiều nên mẹ chẳng béo phì, con cũng chẳng đạp mẹ mạnh để mẹ phải đau đớn, con cũng không để mẹ mắc phải bất cứ chứng bệnh nào".

Dù đã 2 năm trôi qua, nhưng Thanh Thảo vẫn nhớ như in ngày con gái cất tiếng khóc chào đời: "Cũng chẳng có bất kỳ khó khăn hay đau đớn nào trong lúc sinh con ra. Mẹ nhớ như in câu nói thốt lên mừng rỡ của ba con “Anh thấy tóc của con rồi em ơi”. Và sau đó thì con oe oe cất tiếng khóc đầu đời. Thật sự vẫn cứ như là mơ! Một cơn mơ thật đẹp của cuộc đời mẹ!". Cô ghép ảnh mừng sinh nhật con gái cưng - Ảnh: FB Sau sinh, Thanh Thảo được chồng ủng hộ trở lại với đam mê ca hát. Dù bận rộn, nhưng cô chưa bao giờ quên trách nhiệm của một người mẹ. Thanh Thảo cùng chồng chăm sóc và dạy con gái từ những điều giản đơn nhất. Cô tự hào viết: "Con là bản sao hoàn hảo đúc kết từ ba và mẹ, thừa hưởng bản lĩnh của ba và sự mạnh mẽ của mẹ".

Tuy chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Talia vô cùng thông minh và có năng khiếu ngôn ngữ khi đã nghe và hiểu được 3 thứ tiếng. "Con của mẹ thông minh lắm, hơn một tuổi con đã biết đọc chữ cái, đếm số, phân biệt màu sắc và hình học. Con nghe và hiểu được 3 thứ tiếng Anh - Hoa - Việt và phân định được khi tiếp xúc với ba thì dùng tiếng Hoa, với mẹ thì dùng tiếng Việt", Thanh Thảo tiết lộ. Vẻ kháu khỉnh của bé Talia khi tròn 2 tuổi - Ảnh: FB Bé Talia là con gái chung của Thanh Thảo và doanh nhân Tom Han. Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng họ đã là vợ chồng hợp pháp. Thi thoảng, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về ông xã Việt kiều. Cô hạnh phúc khi chồng tâm lý, không ngại làm việc nhà, chăm con và ủng hộ vợ hết mình. Bên cạnh đó, Tom Han còn hết lòng yêu thương và chăm sóc bé Jacky Minh Trí - con trai nuôi của Thanh Thảo.

Thanh Thảo khoe nhan sắc ngọt ngào thời trẻ, tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Ngọc Sơn Ít ai biết nữ ca sĩ Thanh Thảo và đàn anh Ngọc Sơn có mối quan hệ thân tình từ khi cả hai mới bước chân vào showbiz.

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