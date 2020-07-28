Sau khi nữ ca sĩ Nhật Kim Anh và TiTi (HKT) lên tiếng về tin đồn tình cảm, Hồ Gia Hùng cũng có động thái bất ngờ trên trang Facebook cá nhân.

Tối qua (27/7), mạng xã hội dậy sóng trước thông tin Hồ Gia Hùng lên tiếng tố TiTi (HKT) ngoại tình với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh dù đã có vợ con. Trên livestream, cựu thành viên HKT tỏ ra bức xúc trước hành động của bạn cũ và bóng gió việc TiTi nhờ Nhật Kim Anh để thăng tiến.

Hồ Gia Hùng - thành viên cũ của nhóm nhạc HKT - Ảnh: Internet

Đối diện với những ồn ào này, Nhật Kim Anh đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ với TiTi: “Gia Hùng đang muốn dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi. Anh ta từng là thành viên của nhóm HKT nhưng vì ham chơi, thường xuyên sử dụng chất kích thích nên đã bị loại ra khỏi nhóm nhạc từ lâu. Tôi đã nhận đỡ đầu cho TiTi nên việc tôi nâng đỡ em kể từ khi về công ty là điều trong giới ai cũng biết.

Tôi cũng chia sẻ TiTi và vợ cũ của em ấy đã chia tay từ lâu. Và chuyện của hai người đó không liên quan gì tới tôi. Rất mong mọi người hãy đón nhận thông tin có chọn lọc”.

Nhật Kim Anh cho rằng Gia Hùng đang dựa hơi tên tuổi của mình để nổi tiếng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, TiTi không giấu được sự tức giận trước lời tố cáo của bạn cũ. Đồng thời anh cho biết mọi lời nói của Gia Hùng đều là bịa đặt: “Đố kỵ, ganh tị, bịa đặt... cả 1 cộng đồng bị 1 thành phần 'ngáo' dẫn dắt”.

Dòng trạng thái bức xúc của TiTi - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận ném đá Hồ Gia Hùng vì cho rằng anh chàng xấu tính, rời nhóm do bê bối nhưng nhiều lần nói xấu hai thành viên còn lại.

Trước sự công kích của cư dân mạng, Hồ Gia Hùng đã xóa đoạn livestream “gây bão” và tạm khóa trang Facebook cá nhân của mình. Hiện cộng đồng mạng vẫn đang "hóng" diễn biến tiếp theo của drama này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-gia-hung-co-dong-thai-bat-ngo-sau-khi-to-titi-hkt-ngoai-tinh-voi-nhat-kim-anh-372792.html