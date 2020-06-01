Nhật Kim Anh đau khổ khi bị nhà chồng đuổi về không cho gặp con, sao Việt đồng loạt an ủi

Dưới bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh, nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận an ủi mong cô sớm được ở bên con trai.

Hậu ly hôn, mối quan hệ căng thẳng giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh đã bật khóc tại phiên tòa sơ thẩm khi giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, cô và chồng cũ phải trải qua thêm 1 phiên tòa nữa trước khi có quyết định chính thức.

Nhật Kim Anh và chồng cũ đang giành quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Sau một thời gian “sóng yên biển lặng”, Nhật Kim Anh bất ngờ gây chú ý với bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị nhà chồng đối xử tệ bạc: “Ngày mai là lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhưng lại rơi vào ngày thứ 2 con trai của mẹ phải đi học. Nên hôm nay mẹ từ Sài Gòn xuống Cần Thơ trước một ngày để được cùng con đi mua sắm những món đồ chơi mà con thích! Nhưng rất tiếc là ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa… thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà”.

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ của mình, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đăng tải loạt tin nhắn của cô và chồng cũ. Theo đó, Bửu Lộc không chỉ ngó lơ yêu cầu gặp con của Nhật Kim Anh mà gia đình anh còn gây khó dễ khi cô đến thăm con trai.

Không giấu được sự uất ức, nữ diễn viên nghẹn ngào: “Mẹ đã làm gì sai mà họ nỡ lòng nào cắt đứt tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ và con như thế, hết lần này đến lần khác họ hành hạ mẹ”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Quốc Bình… và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận an ủi Nhật Kim Anh: “Thương em quá”, “Cố gắng lên em, cuộc chiến còn dài cho dù mình là người thắng kiện. Đừng nản lòng em nhé”, “Càng đọc càng thấy thương cả chị và bé! Sao tàn nhẫn vậy trời”, “Mong bình yên sẽ đến với 2 mẹ con bà! Cố lên nha!”…

Nhật Kim Anh đăng đàn bức xúc khi đến thăm con bị xem như người lạ, tiết lộ thêm những góc khuất hậu ly hôn "Phải chi hồi đó mẹ mạnh mẽ không nghe lời họ, cứ quyết ôm con cùng theo, lang bạt khổ thể xác một chút thôi. Nhưng hạnh phúc mẹ con bên nhau, chứ không phải như bây giờ”, Nhật Kim Anh nghẹn ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-dau-kho-khi-bi-nha-chong-duoi-ve-khong-cho-gap-con-sao-viet-dong-loat-an-ui-360336.html