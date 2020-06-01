Nhật Kim Anh đau khổ khi bị nhà chồng đuổi về không cho gặp con, sao Việt đồng loạt an ủi

Hậu trường 01/06/2020 11:55

Dưới bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh, nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận an ủi mong cô sớm được ở bên con trai.

Hậu ly hôn, mối quan hệ căng thẳng giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh đã bật khóc tại phiên tòa sơ thẩm khi giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, cô và chồng cũ phải trải qua thêm 1 phiên tòa nữa trước khi có quyết định chính thức.

dien vien nhat kim anh 1
Nhật Kim Anh và chồng cũ đang giành quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Sau một thời gian “sóng yên biển lặng”, Nhật Kim Anh bất ngờ gây chú ý với bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị nhà chồng đối xử tệ bạc: “Ngày mai là lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhưng lại rơi vào ngày thứ 2 con trai của mẹ phải đi học. Nên hôm nay mẹ từ Sài Gòn xuống Cần Thơ trước một ngày để được cùng con đi mua sắm những món đồ chơi mà con thích! Nhưng rất tiếc là ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa… thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà”.

dien vien nhat kim anh 2
Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ của mình, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đăng tải loạt tin nhắn của cô và chồng cũ. Theo đó, Bửu Lộc không chỉ ngó lơ yêu cầu gặp con của Nhật Kim Anh mà gia đình anh còn gây khó dễ khi cô đến thăm con trai.

Không giấu được sự uất ức, nữ diễn viên nghẹn ngào: “Mẹ đã làm gì sai mà họ nỡ lòng nào cắt đứt tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ và con như thế, hết lần này đến lần khác họ hành hạ mẹ”.

dien vien nhat kim anh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Quốc Bình… và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận an ủi Nhật Kim Anh: “Thương em quá”, “Cố gắng lên em, cuộc chiến còn dài cho dù mình là người thắng kiện. Đừng nản lòng em nhé”, “Càng đọc càng thấy thương cả chị và bé! Sao tàn nhẫn vậy trời”, “Mong bình yên sẽ đến với 2 mẹ con bà! Cố lên nha!”…

Nhật Kim Anh đăng đàn bức xúc khi đến thăm con bị xem như người lạ, tiết lộ thêm những góc khuất hậu ly hôn

Nhật Kim Anh đăng đàn bức xúc khi đến thăm con bị xem như người lạ, tiết lộ thêm những góc khuất hậu ly hôn

"Phải chi hồi đó mẹ mạnh mẽ không nghe lời họ, cứ quyết ôm con cùng theo, lang bạt khổ thể xác một chút thôi. Nhưng hạnh phúc mẹ con bên nhau, chứ không phải như bây giờ”, Nhật Kim Anh nghẹn ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh và Bửu Lộc chồng cũ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 26 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 28 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 45 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026