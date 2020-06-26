Nhật Kim Anh tố chồng cũ dùng chiêu trò để xin hoãn tòa, tiết lộ Bửu Lộc đã có hạnh phúc riêng

Bạn bè và người hâm mộ an ủi, động viên nữ diễn viên Nhật Kim Anh, mong cô sớm giành được quyền nuôi con.

Hậu ly hôn với chồng cũ Bửu Lộc, cuộc chiến giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh vẫn chưa đi đến hồi kết. Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm, nữ diễn viên đã giành được phần thắng. Tuy nhiên, cô và chồng cũ phải trải qua thêm 1 phiên tòa nữa trước khi có quyết định chính thức quyền nuôi con thuộc về Nhật Kim Anh.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên bức xúc tố chồng cũ dùng chiêu trò để hoãn tòa, chia cách hai mẹ con: “Con trai của mẹ, hôm nay ba con lại tiếp tục dùng chiêu trò để xin hoãn tòa... Mẹ thật sự mệt mỏi nhưng không sao, vì con mẹ sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng!”.

Bài đăng của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, chồng cũ không chỉ xin hoãn tòa mà còn ngăn cản không cho hai mẹ con cô gặp nhau. Thậm chí, nữ diễn viên phải dùng mọi cách để năn nỉ, cầu xin được gặp con nhưng phía Bửu Lộc và gia đình anh đều phớt lờ.

Nữ diễn viên nghẹn ngào: “Hôm nay mẹ biết là ngày trong tuần con phải đi học, sợ không gặp được con mẹ đã gọi điện thoại nhưng ba con chặn cuộc gọi, mẹ chỉ có thể nhắn tin thôi nhưng nhắn tin cũng không được hồi đáp, mẹ thật sự không biết cách nào để tìm con trai của mẹ, chỉ có một cách là mẹ cứ canh giờ tan học hoặc ngày cuối tuần vượt cả trăm cây số từ Sài Gòn xuống Cần Thơ tìm cơ hội hên xui để gặp con”.

Cuối bài viết, Nhật Kim Anh tiết lộ Bửu Lộc đã có hạnh phúc mới và mong anh có thể cho mẹ con cô được gặp gỡ nhau.

Mối quan hệ của Nhật Kim Anh và chồng cũ ngày càng căng thẳng - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái của Nhật Kim Anh khiến không ít cư dân mạng bức xúc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của gia đình Bửu Lộc. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng dành sự an ủi đến nữ diễn viên, đồng thời mong cô sớm giành được quyền nuôi con.

Giữa lúc giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh đau khổ muốn buông bỏ mọi thứ? Dòng chia sẻ chán nản, mệt mỏi của ca sĩ Nhật Kim Anh khiến mọi người lo lắng. Nhiều dân mạng để lại bình luận an ủi, động viên cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-to-chong-cu-dung-chieu-tro-de-xin-hoan-toa-tiet-lo-buu-loc-da-co-hanh-phuc-rieng-364511.html