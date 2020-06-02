Động thái của Bửu Lộc sau khi Nhật Kim Anh tố bị đối xử ghẻ lạnh khi đến thăm con

Hiện Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn đang trong quá trình giành quyền nuôi con trai Bửu Long. Mọi động thái của cặp đôi đều khiến mọi người chú ý.

Dù đã ly hôn một thời gian dài nhưng vấn đề xoay quanh chuyện đời tư của ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" hết lần này đến lần khác lên tiếng tố cáo gia đình chồng cũ ngăn cấm không cho mình gặp con trai.

Nhật Kim Anh xót xa khi xuống tận nhà chồng cũ ở Cần Thơ mà không thể đưa con đi chơi - Ảnh: FB

Mới đây, Nhật Kim Anh làm dư luận dậy sóng một lần nữa khi đăng tải bài viết dài kể chuyện bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà khi xuống đưa con trai đi chơi nhân dịp 1/6.

"Ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa... thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà (có rất nhiều người làm chứng), mặc cho mẹ đã nhắn tin và gọi điện thoại xin trước đó 3 ngày... và cũng chỉ xin đưa con đi dạo loanh quanh cần thơ thôi cũng không được. Ba con và ông bà nội khắt khe với mẹ quá, muốn được gặp con chỉ được bước qua cửa, ngồi phòng khách chờ, thăm con 1,2 tiếng rồi đi như một người khách viếng thăm", Nhật Kim Anh xót xa.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự hối hận vì quyết định ngày xưa, không kiên quyết đưa con trai theo cùng. Dù rất mệt mỏi vì vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con kéo dài nhưng Nhật Kim Anh vẫn quyết đấu tranh đến cùng.

Bửu Lộc đã khóa bình luận trang Facebook - Ảnh: FB

Trước những lời tố cáo gay gắt của vợ cũ, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Bửu Lộc. Thế nhưng, mặc kệ mọi lời cay đắng từ Nhật Kim Anh, ông bố đơn thân vẫn quyết im lặng. Tuy nhiên, anh đã chỉnh Facebook sang chế độ cá nhân. Chồng cũ Nhật Kim Anh không có bất kỳ chia sẻ mới nào và để chế độ khóa bình luận nhằm tránh những lời chỉ trích từ fan của vợ cũ.

Nhật Kim Anh đau khổ khi bị nhà chồng đuổi về không cho gặp con, sao Việt đồng loạt an ủi Dưới bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh, nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận an ủi mong cô sớm được ở bên con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-buu-loc-sau-khi-nhat-kim-anh-to-bi-doi-xu-ghe-lanh-khi-den-tham-con-360498.html