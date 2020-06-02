Động thái của Bửu Lộc sau khi Nhật Kim Anh tố bị đối xử ghẻ lạnh khi đến thăm con

Hậu trường 02/06/2020 14:58

Hiện Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn đang trong quá trình giành quyền nuôi con trai Bửu Long. Mọi động thái của cặp đôi đều khiến mọi người chú ý.

Dù đã ly hôn một thời gian dài nhưng vấn đề xoay quanh chuyện đời tư của ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" hết lần này đến lần khác lên tiếng tố cáo gia đình chồng cũ ngăn cấm không cho mình gặp con trai.

ca si nhat kim anh chia se
Nhật Kim Anh xót xa khi xuống tận nhà chồng cũ ở Cần Thơ mà không thể đưa con đi chơi - Ảnh: FB

Mới đây, Nhật Kim Anh làm dư luận dậy sóng một lần nữa khi đăng tải bài viết dài kể chuyện bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà khi xuống đưa con trai đi chơi nhân dịp 1/6.

"Ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa... thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà (có rất nhiều người làm chứng), mặc cho mẹ đã nhắn tin và gọi điện thoại xin trước đó 3 ngày... và cũng chỉ xin đưa con đi dạo loanh quanh cần thơ thôi cũng không được. Ba con và ông bà nội khắt khe với mẹ quá, muốn được gặp con chỉ được bước qua cửa, ngồi phòng khách chờ, thăm con 1,2 tiếng rồi đi như một người khách viếng thăm", Nhật Kim Anh xót xa.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự hối hận vì quyết định ngày xưa, không kiên quyết đưa con trai theo cùng. Dù rất mệt mỏi vì vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con kéo dài nhưng Nhật Kim Anh vẫn quyết đấu tranh đến cùng.

ca si nhat kim anh chia se 1
Bửu Lộc đã khóa bình luận trang Facebook - Ảnh: FB

Trước những lời tố cáo gay gắt của vợ cũ, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Bửu Lộc. Thế nhưng, mặc kệ mọi lời cay đắng từ Nhật Kim Anh, ông bố đơn thân vẫn quyết im lặng. Tuy nhiên, anh đã chỉnh Facebook sang chế độ cá nhân. Chồng cũ Nhật Kim Anh không có bất kỳ chia sẻ mới nào và để chế độ khóa bình luận nhằm tránh những lời chỉ trích từ fan của vợ cũ.

Nhật Kim Anh đau khổ khi bị nhà chồng đuổi về không cho gặp con, sao Việt đồng loạt an ủi

Nhật Kim Anh đau khổ khi bị nhà chồng đuổi về không cho gặp con, sao Việt đồng loạt an ủi

Dưới bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh, nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận an ủi mong cô sớm được ở bên con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh và Bửu Lộc chồng cũ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 25 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 44 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026