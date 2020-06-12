Giữa lúc giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh đau khổ muốn buông bỏ mọi thứ?

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa đăng tải bức ảnh trang điểm xinh đẹp nhưng đôi mắt đượm buồn. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" viết kèm dòng tâm sự u buồn, chán nản cuộc sống. Cô viết: "Trong cuộc đời sao mà nhiều phi lý. Bắt tôi cười trong nỗi khổ của tôi. Tôi muốn khóc nhưng đời không cho khóc. Miệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi...! Ok buông!".

Bài đăng mới nhất của Nhật Kim Anh trong lúc đang giành quyền nuôi con với chồng cũ - Ảnh: FB

Bài viết của Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người khá hoang mang và lo lắng cho tâm trạng bất ổn của nữ ca sĩ và không ngừng động viên cô vực lại tinh thần. Ca sĩ Dương Ngọc Thái khuyên nhủ: "Chuyện gì cũng sẽ qua, hãy buông bỏ những chuyện buồn phiền và hãy giữ lại những gì hạnh phúc nhất em nhé".