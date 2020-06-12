Giữa lúc giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh đau khổ muốn buông bỏ mọi thứ?

Hậu trường 12/06/2020 10:32

Dòng chia sẻ chán nản, mệt mỏi của ca sĩ Nhật Kim Anh khiến mọi người lo lắng. Nhiều dân mạng để lại bình luận an ủi, động viên cô.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa đăng tải bức ảnh trang điểm xinh đẹp nhưng đôi mắt đượm buồn. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" viết kèm dòng tâm sự u buồn, chán nản cuộc sống. Cô viết: "Trong cuộc đời sao mà nhiều phi lý. Bắt tôi cười trong nỗi khổ của tôi. Tôi muốn khóc nhưng đời không cho khóc. Miệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi...! Ok buông!".

ca si nhat kim anh va chong
Bài đăng mới nhất của Nhật Kim Anh trong lúc đang giành quyền nuôi con với chồng cũ - Ảnh: FB

Bài viết của Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người khá hoang mang và lo lắng cho tâm trạng bất ổn của nữ ca sĩ và không ngừng động viên cô vực lại tinh thần. Ca sĩ Dương Ngọc Thái khuyên nhủ: "Chuyện gì cũng sẽ qua, hãy buông bỏ những chuyện buồn phiền và hãy giữ lại những gì hạnh phúc nhất em nhé".

Fan động viên: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi bạn ơi, cố lên người cùng cảnh ngộ", "Mạnh mẽ và vượt qua tất cả hai nhé, em tin hai sẽ làm được", "Nếu như cảm thấy quá mệt mỏi rồi thì thở dài một hơi rồi mỉm cười lên hai nhé bởi nụ cười của chị rất đẹp mà"... Dù không nói thẳng nhưng mọi người đoán rằng cô buồn phiền vì vụ kiện với chồng cũ: "Nếu thắng kiện được thì tốt, nếu không cũng cố gắng chờ con lớn chút lá rụng về cội thôi".

ca si nhat kim anh va chong 1ca si nhat kim anh va chong 2

ca si nhat kim anh va chong 3
Thời gian gần đây, cô liên tục đăng tải những dòng tâm sự buồn - Ảnh: FB
ca si nhat kim anh va chong 4
Hiện tại bé Bửu Long đang sống tại Cần Thơ cùng bố và ông bà nội - Ảnh: FB

Gần 1 năm qua, ca sĩ Nhật Kim Anh làm tốn không ít giấy mực của truyền thông bởi ồn ào với chồng cũ Bửu Lộc. Chân dài này nhiều lần lên tiếng tố gia đình nhà chồng cấm cản cô đến thăm và gần gũi với con trai Bửu Long. Hiện Nhật Kim Anh và chồng cũ đang trong quá trình tranh chấp, kiện giành quyền nuôi con.

Động thái của Bửu Lộc sau khi Nhật Kim Anh tố bị đối xử ghẻ lạnh khi đến thăm con

Động thái của Bửu Lộc sau khi Nhật Kim Anh tố bị đối xử ghẻ lạnh khi đến thăm con

Hiện Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn đang trong quá trình giành quyền nuôi con trai Bửu Long. Mọi động thái của cặp đôi đều khiến mọi người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật KIm Anh Nhật Kim Anh và Bửu Lộc chồng cũ Nhật Kim Anh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026