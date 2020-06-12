Giữa lúc giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh đau khổ muốn buông bỏ mọi thứ?

Dòng chia sẻ chán nản, mệt mỏi của ca sĩ Nhật Kim Anh khiến mọi người lo lắng. Nhiều dân mạng để lại bình luận an ủi, động viên cô.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa đăng tải bức ảnh trang điểm xinh đẹp nhưng đôi mắt đượm buồn. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" viết kèm dòng tâm sự u buồn, chán nản cuộc sống. Cô viết: "Trong cuộc đời sao mà nhiều phi lý. Bắt tôi cười trong nỗi khổ của tôi. Tôi muốn khóc nhưng đời không cho khóc. Miệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi...! Ok buông!".
Bài viết của Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người khá hoang mang và lo lắng cho tâm trạng bất ổn của nữ ca sĩ và không ngừng động viên cô vực lại tinh thần. Ca sĩ Dương Ngọc Thái khuyên nhủ: "Chuyện gì cũng sẽ qua, hãy buông bỏ những chuyện buồn phiền và hãy giữ lại những gì hạnh phúc nhất em nhé".
Fan động viên: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi bạn ơi, cố lên người cùng cảnh ngộ", "Mạnh mẽ và vượt qua tất cả hai nhé, em tin hai sẽ làm được", "Nếu như cảm thấy quá mệt mỏi rồi thì thở dài một hơi rồi mỉm cười lên hai nhé bởi nụ cười của chị rất đẹp mà"... Dù không nói thẳng nhưng mọi người đoán rằng cô buồn phiền vì vụ kiện với chồng cũ: "Nếu thắng kiện được thì tốt, nếu không cũng cố gắng chờ con lớn chút lá rụng về cội thôi".
Gần 1 năm qua, ca sĩ Nhật Kim Anh làm tốn không ít giấy mực của truyền thông bởi ồn ào với chồng cũ Bửu Lộc. Chân dài này nhiều lần lên tiếng tố gia đình nhà chồng cấm cản cô đến thăm và gần gũi với con trai Bửu Long. Hiện Nhật Kim Anh và chồng cũ đang trong quá trình tranh chấp, kiện giành quyền nuôi con.