Chân dung vợ đầu 'tài nữ thứ thiệt' của Minh Nhựa – người đang được đại gia yêu cầu tòa án tuyên bố ‘mất tích’

Hậu trường 23/02/2021 12:08

Tối 22/2, thông tin đại gia Minh Nhựa nộp đơn ly hôn, yêu cầu tòa tuyên bố "vợ mất tích" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thắc mắc. Ngay lập tức, netizen đã “vào cuộc” tìm kiếm chân dung vợ đầu vị đại gia này.

Theo đó, Minh Nhựa (tên thật Phạm Trần Nhật Minh) đã đệ đơn ly hôn vợ đầu sau một khoảng thời gian chung sống không hạnh phúc. TAND quận 5 (TP.HCM) là đơn vị đang thụ lý vụ việc dân sự này cũng đã xác nhận thông tin ly hôn trên. Điều đáng nói ở đây là tòa quận 5 không thể liên lạc được với bị đơn. Chính vì thế, đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm bị đơn trong thời hạn 4 tháng.

minh nhua 1
Phương Thúy - vợ đầu của đại gia Minh Nhựa - Ảnh: Internet

“Bị đơn” nói trên là nữ chính trong vụ việc ly hôn của đại gia Minh Nhựa. Được biết cô tên Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1982), là vợ đầu tiên hợp pháp của vị đại gia. Cả 2 kết hôn năm 1998. Cho đến năm 1999, Phương Thuý và Minh Nhựa có con gái đầu lòng là Joyce Phạm. Cặp đôi lần lượt có với nhau thêm 2 người con gái nữa là Susie và Suri. Sau đó, 2 vợ chồng vì không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nên quyết định đường ai nấy đi.

minh nhua 2
Phương Thúy và con gái lớn Joyce Phạm - Ảnh: Internet
minh nhua 3
Phương Thúy và 2 con gái Susie và Suri - Ảnh: Internet
minh nhua 4
Sau ly hôn, vợ đầu của vị đại gia vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng - Ảnh: Internet

Về phía Phương Thúy, cô đã đề cập chuyện "rạn nứt" trên trang cá nhân từ nhiều năm trước chứ không phải vào khoảng thời gian gần đây.

minh nhua 9
Tâm thư cách đây vài năm được vợ cũ cả Minh Nhựa gửi các con - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Được biết kể từ khi bố mẹ xảy ra trục trặc, con gái lớn Joyce Phạm ở với ông bà nội, 2 bé gái còn lại thì sống với cô.

 minh nhua 5

minh nhua 6

minh nhua 7
Cuộc sống sang chảnh của Phương Thúy không kém cạnh chồng cũ - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, qua những tấm hình hiếm hoi mà cô chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Phương Thúy luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan với cuộc sống đầy siêu xe, tiền tỷ. Được biết, cô cũng rất thành công khi làm chủ một chuỗi cửa hàng cà phê ở TP.HCM. Ngoài ra, cô còn là một đại gia chịu chơi siêu xe “khét tiếng” ở Sài Gòn, cô sở hữu nhiều siêu xe đình đám chẳng kém gì chồng cũ như Ferrari 458 Italia, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, BMW i8 và Lamborghini Murcielago LP 640…

Về phía Minh Nhựa, sau chia tay với vợ đầu, anh có gặp gỡ và kết hôn với vợ hai là Mina Phạm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đã từng gặp phải những trục trặc khiến cho Mina bế con bỏ nhà đi, còn Minh Nhựa thì đăng đàn đòi "quyên sinh" để níu kéo hạnh phúc gia đình.

Chân dung vợ đầu 'tài nữ thứ thiệt' của Minh Nhựa – người đang được đại gia yêu cầu tòa án tuyên bố ‘mất tích’ - Ảnh 9
Minh Nhựa công khai để trạng thái "Đã kết hôn với Nga Pham" (tên thật của vợ hai - Mina Phạm) trên trang cá nhân

Sau tất cả, có thể thấy, Minh Nhựa và Mina Phạm đang cố gắng xây dựng hạnh phúc khi thường xuyên xuất hiện rạng rỡ cùng nhau cho đến hiện tại.

Đại gia Minh Nhựa yêu cầu tòa án tuyên bố 'vợ mất tích'

Đại gia Minh Nhựa yêu cầu tòa án tuyên bố 'vợ mất tích'

TAND quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa phát đi thông báo trên các phương tiện truyền thông tìm kiếm bà Nguyễn Thị Phương Thúy (sinh năm 1982), là bị đơn trong vụ ly hôn với ông Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983), tên thường gọi là Minh Nhựa.

Xem thêm
Từ khóa:   đại gia Minh Nhựa vợ Minh Nhựa Minh Nhựa ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026