Tối 22/2, thông tin đại gia Minh Nhựa nộp đơn ly hôn, yêu cầu tòa tuyên bố "vợ mất tích" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thắc mắc. Ngay lập tức, netizen đã “vào cuộc” tìm kiếm chân dung vợ đầu vị đại gia này.

Theo đó, Minh Nhựa (tên thật Phạm Trần Nhật Minh) đã đệ đơn ly hôn vợ đầu sau một khoảng thời gian chung sống không hạnh phúc. TAND quận 5 (TP.HCM) là đơn vị đang thụ lý vụ việc dân sự này cũng đã xác nhận thông tin ly hôn trên. Điều đáng nói ở đây là tòa quận 5 không thể liên lạc được với bị đơn. Chính vì thế, đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm bị đơn trong thời hạn 4 tháng. Phương Thúy - vợ đầu của đại gia Minh Nhựa - Ảnh: Internet “Bị đơn” nói trên là nữ chính trong vụ việc ly hôn của đại gia Minh Nhựa. Được biết cô tên Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1982), là vợ đầu tiên hợp pháp của vị đại gia. Cả 2 kết hôn năm 1998. Cho đến năm 1999, Phương Thuý và Minh Nhựa có con gái đầu lòng là Joyce Phạm. Cặp đôi lần lượt có với nhau thêm 2 người con gái nữa là Susie và Suri. Sau đó, 2 vợ chồng vì không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nên quyết định đường ai nấy đi.

Phương Thúy và con gái lớn Joyce Phạm - Ảnh: Internet Phương Thúy và 2 con gái Susie và Suri - Ảnh: Internet Sau ly hôn, vợ đầu của vị đại gia vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng - Ảnh: Internet Về phía Phương Thúy, cô đã đề cập chuyện "rạn nứt" trên trang cá nhân từ nhiều năm trước chứ không phải vào khoảng thời gian gần đây. Tâm thư cách đây vài năm được vợ cũ cả Minh Nhựa gửi các con - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Được biết kể từ khi bố mẹ xảy ra trục trặc, con gái lớn Joyce Phạm ở với ông bà nội, 2 bé gái còn lại thì sống với cô.

Cuộc sống sang chảnh của Phương Thúy không kém cạnh chồng cũ - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn, qua những tấm hình hiếm hoi mà cô chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Phương Thúy luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan với cuộc sống đầy siêu xe, tiền tỷ. Được biết, cô cũng rất thành công khi làm chủ một chuỗi cửa hàng cà phê ở TP.HCM. Ngoài ra, cô còn là một đại gia chịu chơi siêu xe “khét tiếng” ở Sài Gòn, cô sở hữu nhiều siêu xe đình đám chẳng kém gì chồng cũ như Ferrari 458 Italia, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, BMW i8 và Lamborghini Murcielago LP 640… Về phía Minh Nhựa, sau chia tay với vợ đầu, anh có gặp gỡ và kết hôn với vợ hai là Mina Phạm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đã từng gặp phải những trục trặc khiến cho Mina bế con bỏ nhà đi, còn Minh Nhựa thì đăng đàn đòi "quyên sinh" để níu kéo hạnh phúc gia đình. Minh Nhựa công khai để trạng thái "Đã kết hôn với Nga Pham" (tên thật của vợ hai - Mina Phạm) trên trang cá nhân Sau tất cả, có thể thấy, Minh Nhựa và Mina Phạm đang cố gắng xây dựng hạnh phúc khi thường xuyên xuất hiện rạng rỡ cùng nhau cho đến hiện tại.

Đại gia Minh Nhựa yêu cầu tòa án tuyên bố 'vợ mất tích' TAND quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa phát đi thông báo trên các phương tiện truyền thông tìm kiếm bà Nguyễn Thị Phương Thúy (sinh năm 1982), là bị đơn trong vụ ly hôn với ông Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983), tên thường gọi là Minh Nhựa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-vo-dau-tai-nu-thu-thiet-cua-minh-nhua-nguoi-dang-duoc-dai-gia-yeu-cau-toa-an-tuyen-bo-mat-tich-396752.html