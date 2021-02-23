"Đại gia Minh Nhựa ly hôn" có lẽ là từ khóa đang hot nhất trong showbiz Việt hiện tại. Việc này bắt đầu thu hút sự quan tâm từ dư luận khi đại gia siêu xe công bố thông tin yêu cầu ly hôn trong tình trạng người vợ đầu Phương Thúy được cho là “mất tích”.

Thông tin mới nhất về việc ly hôn giữa Minh Nhựa và “bà cả” Phương Thúy đã khiến giới truyền thông và netizen được phen “đứng ngồi không yên” khi nam đại gia yêu cầu tòa tuyên án vợ cũ “mất tích” lúc chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Vụ việc dân sự đã khiến TAND quận 5 (TP.HCM) phát ra thông báo tìm kiếm bà Phương Thúy trong thời hạn 4 tháng nhằm xử lý vụ ly hôn trên.

Chân dung 'bà cả' Phương Thúy của đại gia Minh Nhựa - Ảnh: Internet

Giữa “bão drama” này, Minh Nhựa đã đăng tải khoảnh khắc mới nhất trên trang cá nhân của mình với chia sẻ khiến cộng đồng mạng náo loạn: “Vợ chồng đang hạnh phúc, báo chí làm giật cả mình”, vị đại gia chia sẻ.

Giữa 'bão drama', Minh Nhựa đăng tải dòng trạng thái mới nhất - Ảnh: FBNV

...kèm với tấm hình nắm chặt tay nhau của cả hai - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận cũng cùng tâm sự với Minh Nhựa khi việc anh thông tin vụ việc ly hôn đã khiến một bộ phận netizen hiểu lầm anh đang có trục trặc với vợ hiện tại (tức vợ hai) Mina Phạm. Cụ thể, sự việc ly hôn được nhắc tới là giữa anh với vợ đầu tên Nguyễn Thị Phương Thúy, chứ không phải với “bà hai” Mina.

Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nam đại gia - Ảnh: FBNV

Được biết trước khi đến với bà xã Mina Phạm, Minh Nhựa từng kết hôn với nữ đại gia Phương Thúy – là một doanh nhân thành đạt, đồng thời sở hữu bộ sưu tập xế khủng không kém cạnh chồng cũ. Cô cũng chính là vợ hợp pháp của quý tử tập đoàn nhựa Long Thành. Sau cuộc sống hôn nhân được cho là 'không hạnh phúc' ấy, Minh Nhựa đã gặp gỡ và kết hôn với vợ hai Mina Phạm. Cặp đôi có với nhau 2 con chung, 1 trai và 1 gái. Việc ly hôn rộ lên gần đây đã khiến không ít netizen ngỡ ngàng vì từ trước tới nay, họ cứ tưởng rằng anh và bà xã hiện tại đã “ngôn chính danh thuận” từ lâu.

'Bà hai' của Minh Nhựa là ai mà phải khiến đại gia từng tự vẫn vì ‘sợ bị bỏ’? Vừa qua, netizen được phen “nháo nhào” khi rộ tin đại gia Minh Nhựa yêu cầu toà tuyên bố “bà cả” mất tích sau khi đệ đơn ly hôn. Cùng thời điểm này, chân dung người vợ 2 đang chung sống cùng nam đại gia cũng là điều mà cộng đồng mạng quan tâm khi anh từng tuyên bố mình rất sợ bị người phụ nữ này bỏ rơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-minh-nhua-co-dong-thai-dau-tien-sau-tin-yeu-cau-toa-tuyen-bo-vo-mat-tich-396821.html