Hiền Hồ lộ ảnh thân thiết cùng đại gia U60, MC Trấn Thành bất ngờ bị 'réo gọi' vì lý do gì?

Hậu trường 21/03/2022 11:19

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ lộ ảnh hẹn hò thân mật với đại gia lớn tuổi khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, MC Trấn Thành lại bất ngờ bị cuốn vào drama này.

Những ngày gần đây, Hiền Hồ trở thành cái tên được cõi mạng quan tâm khi xuất hiện thân thiết bên đại gia doanh nhân U60. Tuy những người trong cuộc đã lên tiếng phản hồi nhưng sự việc vẫn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Chẳng những vậy, những người thân thiết với Hiền Hồ đột nhiên "nằm không cũng trúng đạn".

hien ho 1
Hiền Hồ lộ ảnh cùng đại gia lớn tuổi - Ảnh: Internet

Theo đó, Trấn Thành là nghệ sĩ bị gọi tên nhiều nhất khi phát ngôn của nam MC trong một gameshow cùng tham gia cùng Hiền Hồ bị khui lại. Cụ thể, tại “Giọng ải giọng ai”, Hiền Hồ đã gây ấn tượng tốt với sự nhí nhảnh, hài hước của mình. Trấn Thành đã hiện sự yêu mến với nữ ca sĩ và tuyên bố: "Tôi muốn bắt cô ấy về nuôi quá à".

hien ho 2
Trần Thành từng muốn mang Hiền Hồ về 'nuôi' vì sự ngây thơ, dễ mến của cô - Ảnh: Internet
hien ho 3
Trấn Thành và Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Trấn Thành còn nhiều lần "làm mai" Hiền Hồ với bạn thân của mình là Anh Đức. Thậm chí, ông xã Hari Won còn cùng Trường Giang thành công "set kèo cá cược" với Hiền Hồ và kết quả là nữ ca sĩ phải cùng ăn tối với Anh Đức 1 buổi. 

hien ho 4
hien ho 5
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc đã qua rất lâu nhưng hiện tại khi Hiền Hồ vướng ồn ào, Trấn Thành bỗng dưng bị "réo gọi". Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, cho rằng Trấn Thành đã bị đàn em "lừa". Một số khác lại đồn đoán Trấn Thành vốn đã biết tất cả nhưng phát ngôn như vậy chỉ để chương trình hút khán giả hơn. Còn các fan của nam MC thì bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng không nên lôi Trấn Thành vào chuyện này khi anh vốn dĩ không liên quan.

Xuất hiện 'truyền nhân' của 'bà hoàng chiêm bao': Quế Vân 'gặp' Hiền Hồ 'trong mơ', khẳng định nữ ca sĩ Gen Z bị 'đổ oan', động thái sau đó lại càng gây 'hoang mang'?

Xuất hiện 'truyền nhân' của 'bà hoàng chiêm bao': Quế Vân 'gặp' Hiền Hồ 'trong mơ', khẳng định nữ ca sĩ Gen Z bị 'đổ oan', động thái sau đó lại càng gây 'hoang mang'?

Cách đây ít giờ, ca sĩ Quế Vân đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý với nội dung được CĐM đồn đoán liên quan trực tiếp đến Hiền Hồ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Hồ Diễn viên hài Trấn Thành Hiền Hồ hẹn hò đại gia

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?