Hiền Hồ lộ ảnh thân thiết cùng đại gia U60, MC Trấn Thành bất ngờ bị 'réo gọi' vì lý do gì?

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ lộ ảnh hẹn hò thân mật với đại gia lớn tuổi khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, MC Trấn Thành lại bất ngờ bị cuốn vào drama này.

Những ngày gần đây, Hiền Hồ trở thành cái tên được cõi mạng quan tâm khi xuất hiện thân thiết bên đại gia doanh nhân U60. Tuy những người trong cuộc đã lên tiếng phản hồi nhưng sự việc vẫn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Chẳng những vậy, những người thân thiết với Hiền Hồ đột nhiên "nằm không cũng trúng đạn".

Hiền Hồ lộ ảnh cùng đại gia lớn tuổi - Ảnh: Internet

Theo đó, Trấn Thành là nghệ sĩ bị gọi tên nhiều nhất khi phát ngôn của nam MC trong một gameshow cùng tham gia cùng Hiền Hồ bị khui lại. Cụ thể, tại “Giọng ải giọng ai”, Hiền Hồ đã gây ấn tượng tốt với sự nhí nhảnh, hài hước của mình. Trấn Thành đã hiện sự yêu mến với nữ ca sĩ và tuyên bố: "Tôi muốn bắt cô ấy về nuôi quá à".

Trần Thành từng muốn mang Hiền Hồ về 'nuôi' vì sự ngây thơ, dễ mến của cô - Ảnh: Internet

Trấn Thành và Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Trấn Thành còn nhiều lần "làm mai" Hiền Hồ với bạn thân của mình là Anh Đức. Thậm chí, ông xã Hari Won còn cùng Trường Giang thành công "set kèo cá cược" với Hiền Hồ và kết quả là nữ ca sĩ phải cùng ăn tối với Anh Đức 1 buổi.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc đã qua rất lâu nhưng hiện tại khi Hiền Hồ vướng ồn ào, Trấn Thành bỗng dưng bị "réo gọi". Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, cho rằng Trấn Thành đã bị đàn em "lừa". Một số khác lại đồn đoán Trấn Thành vốn đã biết tất cả nhưng phát ngôn như vậy chỉ để chương trình hút khán giả hơn. Còn các fan của nam MC thì bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng không nên lôi Trấn Thành vào chuyện này khi anh vốn dĩ không liên quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-lo-anh-than-thiet-cung-dai-gia-u60-mc-tran-thanh-bat-ngo-bi-reo-goi-vi-ly-do-gi-457134.html