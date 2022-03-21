Xuất hiện 'truyền nhân' của 'bà hoàng chiêm bao': Quế Vân 'gặp' Hiền Hồ 'trong mơ', khẳng định nữ ca sĩ Gen Z bị 'đổ oan', động thái sau đó lại càng gây 'hoang mang'?

Hậu trường 21/03/2022 11:08

Cách đây ít giờ, ca sĩ Quế Vân đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý với nội dung được CĐM đồn đoán liên quan trực tiếp đến Hiền Hồ.

Hơn 2 ngày gần đây, nữ ca sĩ Hiền Hồ là cái tên đang được cả cõi mạng đặc biệt quan tâm chú ý. Nguyên nhân đến từ việc học trò cũ của Tóc Tiên bị đồn là tiểu tam, chen chân vào nhiều gia đình. Trước hết là Hòa Minzy - bạn trai thiếu gia, kế đó lại đến gia đình Cường Đôla - Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, ngay khi scandal bùng nổ, "mẹ cu Bo" và "bố Suchin" đã lần lượt lên tiếng bác bỏ đồn đoán, khẳng định không có chuyện bị tiểu tam chen chân, phá hoại hạnh phúc. Lúc này cõi mạng, đặc biệt là fan của Hiền Hồ mới "thở phào" vì thần tượng "vô tội"

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Cường Đô La có dòng trạng thái ngay giữa đêm, khẳng định chằng có 'tiểu tam' nào ở đây cả - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau đó, netizen lại tìm ra bằng chứng giọng ca Em Ngày Xưa Khác Rồi có mối quan hệ "mập mờ" với đại gia U60.

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Hiền Hồ trở thành tâm điểm chú ý của netizen - Ảnh: Internet

Thông tin "sốt dẻo" này đã khiến CĐM được phen tá hỏa và đem ra bàn tán rôm rả trên các diễn đàn MXH. 

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Người anh em 'nương tựa' của Hiền Hồ đang gây xôn xao - Ảnh: Internet

Theo dòng lùm xùm, cách đây ít giờ, ca sĩ Quế Vân đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Vừa nằm mơ HH bị đổ oan cướp chồng. Vụ này hình như đồn nhầm cho cô bé!".

 

Dù không chỉ đích danh ai mà Quế Vân chỉ viết tắt hai chữ "HH" nhưng tại thời điểm này, cư dân mạng ngay lập tức ngầm hiểu cô "HH" ở đây không ai khác ngoài Hiền Hồ. 

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Bài đăng của Quế Vân được dân mạng truyền nhau trước khi chính thức 'bay màu' - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng, dân tình để lại bình luận phần lớn tỏ ra không đồng tình với Quế Vân và cho rằng cô đang "lo chuyện bao đồng", "đu theo ồn ào" để thu hút chú ý.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bài đăng đã "bay màu" khỏi trang cá nhân Quế Vân.

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Quế Vân không ít lần gây bão vì những phát ngôn liên quan đến ồn ào của đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, được biết suốt gần 2 ngày qua, trang fanpage và tài khoản Instagram của Hiền Hồ đã khóa hoặc để chế độ riêng tư. Điều này càng khiến cư dân mạng thêm phần nghi hoặc. Dù vậy, đến hiện tại, những thông tin trên vẫn chỉ là lời đồn của cư dân mạng, thực hư ra sao vẫn cần đợi người trong cuộc lên tiếng làm rõ.

Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Hiền Hồ có khá hơn sau vụ cạch mặt vì lùm xùm tình ái?

Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Hiền Hồ có khá hơn sau vụ cạch mặt vì lùm xùm tình ái?

Cho đến thời điểm hiện tại, về phía Tóc Tiên vẫn không có bất cứ động thái nào cho thấy đã có sự tha thứ và cởi mở hơn với Hiền Hồ.

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Từ khóa:   Hiền Hồ Quế vân Hiền Hồ hẹn hò đại gia

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