'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH?

Hậu trường 21/03/2022 09:52

Từ khi xuất hiện hình ảnh ôm ấp của Hiền Hồ bên người đàn ông lạ, dân tình khỏi tò mò về danh tính của người này.

Hai hôm nay, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin một nữ ca sĩ Vbiz giật chồng của đàn chị. Được này được dân mạng miêu tả là Gen Z, từng tham gia một cuộc thi hát và đạt thứ hạng khá cao, có hit nhưng đi diễn không nhiều, vừa mới mua xe mấy chục tỷ, dạo gần đây "check-in" sân golf nhiều hơn cả sân khấu,...

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? - Ảnh 1
Bài đăng lan truyền rộng trên mạng xã hội trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi tin đồn bùng nổ, cái tên nữ ca sĩ được dân tình réo gọi chính là Hiền Hồ. Theo đồn đoán ban đầu, không ít bình luận hoài nghi Hiền Hồ chính là nguyên nhân khiến thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy tan vỡ cuộc tình vì mọi chi tiết trong bài đăng đều có vẻ trùng khớp với 2 nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau đó, Hòa Minzy đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định chuyện chia tay giữa mình và Minh Hải hoàn toàn không do người thứ ba.

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? - Ảnh 2
Hòa Minzy lên tiếng đính chính khi bị kéo vào ồn ào của Hiền Hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa ồn ào đang dậy sóng, mới đây nhất, tối 20/3, trên khắp các diễn đàn showbiz tiếp tục đồng loạt đăng tải hình ảnh Hiền Hồ ôm ấp một người đàn ông U60 gây nhiều chú ý. Được biết, nữ ca sĩ từng được "nửa kia" tháp tùng đến sân golf hay cùng nhau đón Tết khiến dân tình càng có cơ sở tin rằng mối quan hệ của cả hai vô cùng đặc biệt.

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? - Ảnh 3
Hình ảnh Hiền Hồ ôm ấp người đàn ông gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Từ đó, danh tính của người đàn ông này cũng gây không ít sự tò mò. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện bên Hiền Hồ là ông Hồ Nhân - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen.

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? - Ảnh 4
Gia thế của người đàn ông sánh đôi bên Hiền Hồ là ông Hồ Nhân - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen - Ảnh: Internet

Ông Hồ Nhân không chỉ nổi tiếng là doanh nhân có khối tài sản kếch xù mà vợ của ông cũng có gia thế "cực khủng". Vợ của ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân cũng xuất thân từ gia đình tài phiệt, là con gái của người sáng lập tập đoàn Sơn Kim Group. Bà cũng là cổ đông lớn trong công ty của chồng.

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? - Ảnh 5
Vợ của ông Hồ Nhân cũng là con gái của một tập đoàn giàu có khét tiếng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước nhiều ý kiến du luận, mới đây, trao đổi với Zing, ông Hồ Nhân cho biết mối quan hệ với Hiền Hồ chỉ là anh em nương tựa nhau. Về phía Hiền Hồ, cô không có bất kì lời giải thích nào nhưng âm thầm đóng tất cả tài khoản mạng xã hội để tránh gây thêm nhiều ồn ào.

HOT: Xôn xao loạt ảnh ca sĩ Hiền Hồ thân mật cùng đại gia U60?

HOT: Xôn xao loạt ảnh ca sĩ Hiền Hồ thân mật cùng đại gia U60?

Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ Hiền Hồ ôm ấp thân thiết cùng một người đàn ông trung niên khiến công chúng náo loạn.

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