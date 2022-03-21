Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Hiền Hồ có khá hơn sau vụ cạch mặt vì lùm xùm tình ái?

Hậu trường 21/03/2022 10:52

Cho đến thời điểm hiện tại, về phía Tóc Tiên vẫn không có bất cứ động thái nào cho thấy đã có sự tha thứ và cởi mở hơn với Hiền Hồ.

Những ngày qua, Hiền Hồ là cái tên được dân mạng réo gọi không ngừng khi vướng nghi vấn giật chồng đàn chị hay thậm chí là cặp kè đại gia đã có vợ. Trước những đồn đoán này, nữ ca sĩ vẫn chọn thái độ giữ im lặng và âm thầm đóng hết tất cả các tài khoản cá nhân để tránh bị tấn công. Giữa sự việc ồn ào, dân tình còn chú ý hơn về các mối quan hệ xung quanh Hiền Hồ. Những việc trong quá khứ của nữ ca sĩ cũng bất ngờ được khơi gợi lại.

Hiền Hồ được biết đến khi tham gia chương trình The Voice - Giọng hát Việt và đạt vị trí Á quân. Những thí sinh bước ra từ Giọng hát Việt sẽ ít nhiều cũng nhận được sự nâng đỡ từ các HLV của chương trình tuy nhiên Hiền Hồ có vẻ lại không được lòng HLV Tóc Tiên.

Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Hiền Hồ có khá hơn sau vụ cạch mặt vì lùm xùm tình ái? - Ảnh 1
Hiền Hồ bị Tóc Tiên cạch mặt vì nghi ngờ công khai chuyện hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn - Ảnh: Internet

Nhớ lại thời điểm The Voice khép lại, Hiền Hồ vướng ồn ào hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn khi bị tung ảnh khắp mạng xã hội. Đáng nói, khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, nhiều bằng chứng cho thấy Hiền Hồ chính là người cố tình tung ảnh cho truyền thông với mục đích đánh bóng tên tuổi.

Dù sau đó, Hiền Hồ lên tiếng phủ nhận việc làm trên nhưng Tóc Tiên - người có quan hệ thân thiết với Soobin Hoàng Sơn đã tỏ thái độ không hài lòng. Và từ đó về sau, không ai thấy Tóc Tiên nhắc gì đến Hiền Hồ nữa.

Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Hiền Hồ có khá hơn sau vụ cạch mặt vì lùm xùm tình ái? - Ảnh 2
Cho đến hiện tại, Tóc Tiên vẫn không nhắc gì đến cái tên Hiền Hồ sau ồn ào - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, trước đó, khi tham gia 1 chương trình talkshow, Hiền Hồ đã thẳng thắn chia sẻ về sai lầm của mình, đồng thời có gửi lời nhắn nhủ đến ca sĩ Tóc Tiên: "Đối với chị Tiên, Hiền luôn dành tình cảm, luôn có một chỗ đứng trong lòng mình cho chị Tiên và luôn tôn trọng, yêu quý chị. Những điều vừa xảy ra, Hiền nghĩ là cũng đúng thôi vì đối với một người thầy, khi học trò của mình bước ra khỏi cuộc thi, không chịu ra sản phẩm âm nhạc mà lại dính vào lùm xùm yêu đương thì sẽ không vui, không hài lòng. Lúc nào Hiền cũng tôn trọng và luôn coi chị là một người thầy, cảm thấy biết ơn khi chị giúp đỡ suốt một quá trình thi The Voice. Hiền luôn hy vọng là tình cảm chị em vẫn sẽ tốt đẹp.

Em vẫn luôn theo dõi chị Tiên, vẫn biết là chị ấy luôn khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ra những sản phẩm. Còn việc để chị Tiên như thế với mình thì em thấy đó là điều hoàn toàn đúng, như em đã nói ở trên. Em không mong chị tha thứ, em vẫn biết là mình đã sai. Dù chị có tha thứ hay nối lại với em hay không thì em vẫn luôn tôn trọng chị Tiên và dõi theo, quan sát chị ấy".

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Động thái của Tóc Tiên cùng dàn học trò The Voice 2017 khiến dân tình lại được dịp nhắc lại câu chuyện tình ái ồn ào năm nào của Hiền Hồ.

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