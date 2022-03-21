Tóc Tiên có động thái bất ngờ giữa bão tin đồn "yêu đại gia, làm tiểu tam" của "học trò cưng" Hiền Hồ

Động thái của Tóc Tiên cùng dàn học trò The Voice 2017 khiến dân tình lại được dịp nhắc lại câu chuyện tình ái ồn ào năm nào của Hiền Hồ.

Những ngày qua, nữ ca sĩ Hiền Hồ trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng và truyền thông khi hàng loạt những tin đồn, nghi vấn về đời tư của cô nàng bất ngờ được tung ra. Theo đó, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" được cho là đang cặp kè đại gia lớn tuổi, được tặng siêu xe tiền tỷ, ngoài ra còn hàng loạt nghi vấn "người thứ 3", "giựt chồng đàn chị" cũng được tung ra. Dù chưa có bằng chứng xác thực, thế nhưng nhìn vào khối tài sản cực khủng của Hiền Hồ chỉ sau 5 năm đi hát, cùng với đó là loạt hình ảnh tình tứ bên một vị đại gia lớn tuổi được tung ra, dân tình càng thêm nghi ngờ về những tin đồn lần này.

Dù chỉ mới hoạt động nghệ thuật 5 năm, thế nhưng Hiền Hồ đã sớm dính vào không ít thị phi, tìn đồn, thậm chí, ngay khi vừa mới nổi danh từ cuộc thi The Voice 2017, nữ ca sĩ đã dính vào một scandal lớn gây xôn xao dư luận suốt một thời gian. Mới đây, trùng hợp ngay thời điểm Hiền Hồ đang là tâm điểm của dư luận, Tóc Tiên cùng dàn thí sinh The Voice bất ngờ có động thái. Theo đó, Tóc Tiên cùng dàn thí sinh năm nào của mình đã bất ngờ cùng nhau họp mặt và đương nhiên, cuộc hội ngộ không có mặt của Hiền Hồ. Có thể thấy, sau cuộc thi trừ Hiền Hồ thì các thành viên trong Tóc Tiên đến nay vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với nhau.

Thời điểm tụ tập trùng hợp của team Tóc Tiên ngay lúc scandal tình ái Hiền Hồ diễn ra đã khiến dân tình lập tức "đào" lại chuyện tình ái ồn ào của nữ ca sĩ thời điểm sau cuộc thi. Theo đó, Hiền Hồ thời điểm đó được xem là "học trò cưng" của Tóc Tiên trong cuộc thi The Voice 2017 và được nữ ca sĩ tạo dựng một tiết mục hát chung với Soobin Hoàng Sơn. Sau cuộc thi, cặp đôi bất ngờ bị bắt gặp tình tứ đi coi phim đêm với nhau, thời điểm đó, nếu Hiền Hồ chưa có danh tiếng thì Soobin Hoàng Sơn lúc ấy đã là cái tên vô cùng đình đám. Điều đáng nói, sau khi loạt hình ảnh được tung ra, rất nhiều nghi vấn cho rằng Hiền Hồ đã "cố tình" gài người đến chụp ảnh để tin tức hẹn hò được công khai, lấy danh tiếng. Ngay sau đó, Tóc Tiên cũng bất ngờ lên tiếng ẩn ý việc học trò "giả tạo" "cố tình dàn dựng một vở kịch bài bản". Từ đây, nghi án Hiền Hồ "dàn dựng" và để lộ clip gần gũi với Soobin Hoàng Sơn gây bàn ra tán vào trên các diễn đàn. Sau lùm xùm, Tóc Tiên hoàn toàn cạch mặt học trò, hủy theo dõi cô trên instagram đồng thời cả hai không còn là bạn bè trên facebook.

'Profile' cực khủng của người đàn ông U60 trong bức ảnh ôm ấp Hiền Hồ đang gây bùng nổ MXH? Từ khi xuất hiện hình ảnh ôm ấp của Hiền Hồ bên người đàn ông lạ, dân tình khỏi tò mò về danh tính của người này.

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