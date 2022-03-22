Giữa ồn ào cặp kè đại gia U60, ca sĩ Hiền Hồ đón nhận 'tin buồn' khi bị 'bay màu' khỏi show tại Đà Lạt

Mới đây, đơn vị tổ chức show đã cho biết ca sĩ Hiền Hồ sẽ không xuất hiện trong chương trình như thông báo ban đầu.

Những ngày vừa qua, hàng loạt hình ảnh thân mật giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và một đại gia U60 được lan truyền khắp cõi mạng khiến dân tình chấn động. Giữa ồn ào, thông tin nữ ca sĩ vẫn chạy show "bất chấp" nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lộ ảnh Hiền Hồ thân thiết cùng một đại gia U60 - Ảnh: Internet Theo đó, vào đêm ngày 22/3, trang fanpage của một đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc đã công bố lịch biểu diễn trong tháng 4 và bất ngờ Hiền Hồ cũng có mặt trong danh sách này. Trong poster được công khai, Hiền Hồ sẽ kết hợp cùng nam ca sĩ Vũ và có mặt trong mini show vào ngày 11/4 tại Đà Lạt. Đây cũng là địa điểm thu hút hàng loạt nghệ sĩ tổ chức show âm nhạc trong thời gian qua.

Poster show sắp tới của Hiền Hồ - Ảnh: Internet Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận phản đối gay gắt, đòi tảy chay chương trình vì mới một ca sĩ đang vướng thị phi. Thậm chí, một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến nghệ sĩ diễn chung cũng như danh tiếng của chương trình. Tuy nhiên, mới đây thôi, trang trang fanpage chính thức, đơn vị biểu diễn trên đã thay đổi tên nghệ sĩ trình diễn vào ngày 11/4. Cụ thể, cái tên Hiền Hồ được thay bằng nghệ sĩ indie - Nhạc Của Trang.

Tên của Hiền Hồ đã dược thay thế bằng nghệ sĩ khác - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin vừa được phía fanpage của chương trình cập nhật trưa nay. Bài đăng cập nhật đêm diễn vào tối qua cùng poster trước đó có sự xuất hiện của Hiền Hồ cũng bị "bay màu". Bình luận của cộng đồng mạng trước thông tin Hiền Hồ không còn tham gia chương trình - Ảnh: Chụp màn hình Theo Tổ Quốc, phía đơn vị này cũng xác nhận thông tin Hiền Hồ không còn trình diễn ở sự kiện chiều 11/4 nữa, thay vào đó là nữ nghệ sĩ Nhạc Của Trang.

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