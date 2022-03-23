Hiền Hồ và những cái 'mất' giữa ồn ào cặp kè đại gia U60: Hủy show dưới áp lực dư luận, khóa bình luận hàng loạt MV, hình tượng bị ảnh hưởng nặng nề

Hậu trường 23/03/2022 11:29

Những ngày vừa qua, những hình ảnh thân mật giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và một vị đại gia U60 khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Những ngày vừa qua, nữ ca sĩ Hiền Hồ vướng vào nhiều thi phi khi xuất hiện thông tin cặp kè với đại gia U60. Hàng loạt hình ảnh thân mật của cặp đôi liên tiếp được hé lộ khiến dân tình dậy sóng. Dù vị doanh nhân kia đã lên tiếng cho biết cả hai chỉ là "anh em họ", "nương tựa nhau mà sống" nhưng với những "bằng chứng" được các "thám tử mạng" đào ra thì cặp đôi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Lộ ảnh Hiền Hồ thân thiết cùng một đại gia U60 - Ảnh: Internet

Tuy chưa đưa ra phản hồi chính thức nào từ sự việc nhưng những hệ lụy nghiêm trọng đã dần xảy đến với sự nghiệp của Hiền Hồ.

Đầu tiên, các MV đình đám của nữ ca sĩ như Có Như Không Có, Gặp Nhưng Không Ở Lại, Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng,... từ khi ồn ào diễn ra đều bị khóa tính năng bình luận bên dưới. Đây được xem như hành động bảo vệ các sản phẩm âm nhạc của Hiền Hồ trước sự phẫn nộ, công kích của dư luận. Tuy nhiên, lượng tương tác và độ phổ biến của MV cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

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Các MV của Hiền Hồ đã khóa tính năng bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đến, nữ ca sĩ phải hủy show dưới áp lực dư luận. Cụ thể, vào tối ngày 21/3, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ trước thông tin Hiền Hồ vẫn sẽ tiếp tục trình diễn tại đêm nhạc sau những ồn ào tình cảm. 

Sau khi nhận quá nhiều "gạch đá" từ dư luận, phía đơn vị tổ chức đã chính thức có sự thay đổi nghệ sĩ cho đêm nhạc 11/4 tới. Cụ thể, theo như lịch diễn được công bố trên trang của chương trình, Vũ vẫn sẽ là nam ca sĩ xuất hiện trong đêm nhạc ngày 11/4 nhưng bạn diễn cùng anh không phải Hiền Hồ mà được thay thế bằng một nghệ sĩ Indie - Nhạc Của Trang.

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Tên của Hiền Hồ được thay thế bằng tên nghệ sĩ khác, poster trước đó cũng đã 'bay màu' - Ảnh: Internet

Theo nhiều ý kiến của netizen, dưới áp lực dư luận như hiện tại, Hiền Hồ khó có thể xuất hiện biểu diễn trong bất kì chương trình nào trong thời gian sắp tới.

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Các group anti của nữ ca sĩ xuất hiện ngày càng nhiều - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, hàng loạt các group anti của nữ ca sĩ xuất hiện với sự tham gia của đông đảo cư dân mạng. Đa số ý kiến đều yêu cầu "tẩy chay", loại bỏ nữ ca sĩ khỏi showbiz do vướng nhiều bê bối về đời tư. Hình tượng của nữ ca sĩ cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, cái tên Hiền Hồ luôn nhận về nhiều chỉ trích, mỉa mai của cư dân mạng.

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Bình luận của cộng đồng mạng về ồn ào của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, scandal lần này Hiền Hồ đã phải "đánh đổi" quá nhiều, từ hình tượng, danh tiếng đến tình cảm của công chúng.

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Mới đây, đơn vị tổ chức show đã cho biết ca sĩ Hiền Hồ sẽ không xuất hiện trong chương trình như thông báo ban đầu.

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