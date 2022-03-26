Đại gia như Trấn Thành: Vừa tậu sương sương một món đồ be bé, giá trị khiến ai cũng 'bật ngửa'

Mới đây, MC Trấn Thành chia sẻ vừa bổ sung một "thành viên mới" vào bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ của mình, soi giá khiến ai cũng choáng váng.

Trưa ngày 26/3, trên Instagram cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ vừa kết nạp "thành viên mới" vào bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ.

Theo đó, món đồ nam MC quốc dân vừa "tậu" chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nước ngoài danh tiếng. Trên website của hãng, mẫu đồng hồ mà Trấn Thành mua có mức giá rơi vào khoảng 2,5-3 tỷ đồng tùy theo thời điểm.

Trấn Thành khoe vừa mua đồng hồ mới - Ảnh: Chụp màn hình

Gía trị của chiến đồng hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra trước đó nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ việc sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ, BST nước hoa đắt "sắc ra miếng". Quả thất, với danh tiếng hiện tại cùng niềm đam mê mua sắm bất tận, việc ông xã Hari Won sở hữu cho mình những món đồ hiệu cũng không có gì lạ.

Bộ sưu tập của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn nam MC Trấn Thành qua đời vì Covid-19. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc.

Nam MC mới đây cũng đã có bài viết gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng cũng như thể hiện sự bức xúc với những cá nhân lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi không hiểu khi đăng 1 thông tin bịa đặt nặng nề như vậy về 1 ai đó thì họ được cái gì? Tiền ư? Sự chú ý? Hay chỉ để tiêu khiển? Có thật sự thảnh thơi với việc mình làm không?...Và cũng mong mọi người hãy là những độc giả và người sử dụng mạng xã hội sáng suốt và văn minh. Hãy kiểm chứng tất cả những thông tin bạn tiếp nhận được trước khi bạn tin vào nó!!!!" - trích một phần bài viết của Trấn Thành.

Hiện, sự việc đang khiến công chúng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-nhu-tran-thanh-vua-tau-suong-suong-mot-mon-do-be-be-gia-tri-khien-ai-cung-bat-ngua-458337.html