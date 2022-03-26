Vừa bị nghi 'khịa' nữ ca sĩ gen Z cặp kè đại gia, Noo Phước Thịnh bất ngờ phải bơm oxy gấp sau đêm diễn, tiết lộ tình hình sức khỏe hậu Covid-19

Hậu trường 26/03/2022 16:58

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ có bài viết chia sẻ tình hình sức khỏe hậu Covid-19.

Mới đây thôi, ngày 26/3, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã có bài viết khiến nhiều cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Theo đó, anh cho biết: "Đêm hôm qua mình cười nhiều như vầy nè. Dù đã rất cố gắng nhưng thật sự không thể xem thường sự ảnh hưởng tệ hại của Covid - 19 được.

May mắn là đêm qua đến tận 12h rồi mà mọi người vẫn miên man đắm chìm trong không gian âm nhạc mà ai chịu về  điều đó lại tiếp thêm cho mình nhiều động lực để chèo lái tiếp mạch cảm xúc xuyên suốt đêm nhạc ...Cho đến bài thứ 22 thì bơm gấp oxy như kiểu mày còn cố thêm một nốt nữa là bố cho ra chuồng gà nằm luôn..."

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Bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình
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Noo Phước Thịnh tại đêm diễn tối qua - Ảnh: FBNV

Theo đó, Noo Phước Thịnh từng nhiễm Covid-19 và điều trị khỏi. Tuy nhiên, sức khỏe của nam ca sĩ lại bị ảnh hưởng ít nhiều. Theo như nội dung bài viết của Noo Phước Thịnh, trong đêm diễn 25/3, giọng ca "Xa em" đã hát tới 22 ca khúc sau đó phải bơm oxy.

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Nam ca sĩ xác nhận với fan đã khỏi Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, khi MC Nguyễn Minh Tuấn bình luận hỏi thăm thì được biết nam ca sĩ vẫn chưa đi khám vì công việc bận rộn. Bên cạnh đó, các fan của nam ca sĩ cũng gửi lời hỏi thăm, cho biết anh đã có một đêm diễn hết mình và mong thần tượng mau chóng khỏe mạnh.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, cũng trong hôm qua, Noo Phước Thịnh bất ngờ có bài viết nghi bắt trend "cà khịa" chuyện nữ ca sĩ gen Z cặp kè "anh họ" đại gia. Anh cho biết: "Khổ thân! Ra đường vợ hỏi: 'Anh đi đâu đấy, đi đánh golf à?'. Bác nào bị giống em không?".

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Bái viết trước đó của Noo Phước Thịnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến vui đùa, một bộ phận cư dân mạng cũng tỏ ra không hài lòng khi nam ca sĩ mỉa mai đàn em. Trước những lời bàn tán của dư luận, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết: "Đi mua tô bánh canh ăn, vừa ăn vừa ngồi nghe Thiên Hạ quở vì có ý khịa người khác, trong khi tô bánh canh ngon muốn ch** rảnh đâu đi khịa người ta".

Noo Phước Thịnh đột nhiên có 'vợ' còn nhắc chuyện 'đáng golf', nghi 'cà khịa' nữ ca sĩ gen Z và 'anh họ' đại gia, lời giải thích sau đó mới là điều gây choáng?

Noo Phước Thịnh đột nhiên có 'vợ' còn nhắc chuyện 'đáng golf', nghi 'cà khịa' nữ ca sĩ gen Z và 'anh họ' đại gia, lời giải thích sau đó mới là điều gây choáng?

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ đăng tải bài viết nghi "cà khịa" chuyện nữ ca sĩ gen Z thân mật với "anh họ nương tựa" khiến mạng xã hội "rần rần" những ngày qua.

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Từ khóa:   ca sĩ Noo Phước Thịnh hậu Covid-19 Noo Phước Thịnh nhiễm Covid-19

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