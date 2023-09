Sau bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh tiếp tục tố cáo một kênh Youtube nổi tiếng và nhiều người khác có liên quan đến nữ đại gia

Trong đơn trước đây, Vy Oanh trình bày, kênh YouTube có tên gọi Lang Thang Đường Phố với 316.000 người đăng ký theo dõi, "đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tôi. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Q.N. cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi".

Từ đó, ca sĩ Vy Oanh đề nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tham gia xúc phạm mình trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ ca sĩ khi cá nhân bà cùng gia đình là tâm điểm của sự tấn công, chửi bới thậm tệ trong suốt thời gian dài vừa qua.

Ngoài ra, phía Vy Oanh cũng đã gửi đơn tố cáo đến một số người thường xuyên được bà Nguyễn Phương Hằng giới thiệu là khách mời trong các buổi livestream của mình. Theo đó, những cá nhân liên quan này thông qua các buổi livestream của bà Hằng, công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của ca sĩ Vy Oanh.

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin trước đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết thông báo về vụ kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng. Nữ ca sĩ cho biết, dựa theo nội dung trong thông báo mà cô nhận được, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo báo Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã nhận được tố giác tội phạm của bà Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) nhiều lần sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube) tổ chức livestream (phát trực tiếp) qua mạng internet thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Kết quả giải quyết, Cơ quan CSĐT đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can ngày 24/3/2022 với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.