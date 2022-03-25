Bà Phương Hằng 'lâm nguy', Đàm Vĩnh Hưng ăn mừng, Vy Oanh bận cho con ngủ vẫn share bài, Anh Đức đặt câu hỏi 'KHÓ'?

Hậu trường 25/03/2022 14:32

Thông tin bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam khiến mạng xã hội dậy sóng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

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Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress

Thông tin ngay khi chia sẻ đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Các nghệ sĩ Việt từng "đối đầu" với nữ đại gia cũng đã có động thái về vụ việc.

Trả lời Thanh Niên mới đây, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết họ đặt niềm tin vào pháp luật và chờ kết quả tiếp theo từ cơ quan chức năng. Đại diện giọng ca Xin lỗi tình yêu nói: "Quan điểm của chúng tôi là tin tưởng vào pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm bất cứ điều gì".

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng đăng tải bài viết thể hiện thái độ vui mừng, cùng bạn bè nâng ly trong bữa tiệc khi hay tin nữ đại gia "gặp nạn".

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Bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Vy Oanh - một trong những đối thủ "không đội trời chung" với bà Phương Hằng cũng đã có bài viết ngay trong đêm. Cô cho biết mình share trước vì bận cho  con ngủ "để mọi người gọi em cháy máy, nổ inbox".

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Sau đó, nữ ca sĩ có bài viết khá dài thể hiện tâm trạng của mình cũng như thông báo về vụ kiện tụng với nữ đại gia trước đó. Cô viết: "Cảm ơn Cơ Quan Chức Năng, Pháp Luật Việt Nam đã công bằng, chính trực không uổng công lâu nay bị họ chạy truyền thông bẩn đủ kiểu để đổi trắng thay đen nhưng Vy Oanh vẫn một niềm tin rằng chánh sẽ thắng tà, Pháp Luật không đứng về kẻ ác, quyết kiên nhẫn chờ ngày bà ta và những kẻ đồng phạm trả giá cho tội lỗi của mình...

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Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Vẫn còn một thời gian nữa để CQCN ra kết quả vụ việc của Vy Oanh và các nạn nhân khác, từ từ sẽ ra hết kết quả của từng vụ tố cáo. Tận đáy lòng, Vy Oanh thật sự biết ơn các khán giả yêu thương khắp nơi đã luôn đồng hành động viên V.O. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một lối sống văn minh lành mạnh, yêu thương nhân ái, công bằng, đúng người đúng tội".

Ngoài ra, diễn viên Tạ Anh Đức - bạn thân của MC Trấn Thành - cũng có động thái trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự "thắc mắc" khi "lướt mạng xã hội toàn tin ăn mừng chứ chưa thấy ai tiếc thương, xót xa hết vậy???".

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Bài viết của Anh Đức -Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, vụ ồn ào của bà chủ Đại Nam vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm.

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Từ khóa:   CEO Nguyễn Phương Hằng đàm vĩnh hưng vy oanh

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