Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phản ứng thế nào?

Hậu trường 25/03/2022 10:28

Liên quan đến vụ việc nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam - bị bắt tạm giam, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã có chỉ nói 1 câu khiến nhiều người chú ý.

Theo VnExpress, tối ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

nguyen phuong hang 1
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó, trong hàng trăm buổi livestream của mình, bà Hằng đã có nhiều phát ngôn khẳng định ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã "bỏ túi" riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Cũng vì lẽ đó mà ngay khi bà Phương Hằng bị bắt, động thái của các nghệ sĩ là một trong những điều khiến công chúng quan tâm gần đây. 

Chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh cho biết vợ chồng anh nhận được tin thông qua báo chí và bày tỏ: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Được biết, trước đó, sau hàng loạt chỉ trích về những khuất tất trong vấn đề từ thiện, chiều ngày 17/9 vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM để tiếp nhận sao kê tài khoản từ thiện miền Trung. Thủy Tiên mời luật sư Phan Vũ Tuấn (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) và một số phóng viên chứng kiến sự việc.

nguyen phuong hang 2
Thủy Tiên và Công Vinh tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM chiều 17/9 - Ảnh: Internet

Sau đó, vợ chồng nữ ca sĩ đã nhờ đến pháp luật can thiệp. Luật sư của Thuỷ Tiên chia sẻ với truyền thông rằng: "Chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình".

Quyết 'mạnh tay' trong vụ kiện tụng với bà Phương Hằng, Vy Oanh tuyên bố sẽ làm điều này nếu chiến thắng

Quyết 'mạnh tay' trong vụ kiện tụng với bà Phương Hằng, Vy Oanh tuyên bố sẽ làm điều này nếu chiến thắng

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng xác nhận thông tin khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần livestream thóa mạ mình và yêu cầu bồi thường 1 tỷ. Đặc biệt, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ làm điều này nếu thắng kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh Thủy Tiên bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt Thủy Tiên từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 21 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 21 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?