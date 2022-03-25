Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phản ứng thế nào?

Liên quan đến vụ việc nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam - bị bắt tạm giam, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã có chỉ nói 1 câu khiến nhiều người chú ý.

Theo VnExpress, tối ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó, trong hàng trăm buổi livestream của mình, bà Hằng đã có nhiều phát ngôn khẳng định ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã "bỏ túi" riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Cũng vì lẽ đó mà ngay khi bà Phương Hằng bị bắt, động thái của các nghệ sĩ là một trong những điều khiến công chúng quan tâm gần đây.

Chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh cho biết vợ chồng anh nhận được tin thông qua báo chí và bày tỏ: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Được biết, trước đó, sau hàng loạt chỉ trích về những khuất tất trong vấn đề từ thiện, chiều ngày 17/9 vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM để tiếp nhận sao kê tài khoản từ thiện miền Trung. Thủy Tiên mời luật sư Phan Vũ Tuấn (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) và một số phóng viên chứng kiến sự việc.

Thủy Tiên và Công Vinh tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM chiều 17/9 - Ảnh: Internet

Sau đó, vợ chồng nữ ca sĩ đã nhờ đến pháp luật can thiệp. Luật sư của Thuỷ Tiên chia sẻ với truyền thông rằng: "Chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình".

Quyết 'mạnh tay' trong vụ kiện tụng với bà Phương Hằng, Vy Oanh tuyên bố sẽ làm điều này nếu chiến thắng Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng xác nhận thông tin khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần livestream thóa mạ mình và yêu cầu bồi thường 1 tỷ. Đặc biệt, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ làm điều này nếu thắng kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nguyen-phuong-hang-bi-bat-vo-chong-ca-si-thuy-tien-phan-ung-the-nao-458045.html