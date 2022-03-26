Em gái Công Vinh có chia sẻ 'lạ' nghi 'cà khịa' bà Phương Hằng hậu ồn ào từ thiện của anh chị: 'Chờ phút cuối mới biết ai tốt ai xấu'

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái Công Vinh đã có chia sẻ đặc biệt nghi vấn liên quan đến chuyện bà Nguyễn Phương Hằng 'gặp nạn' hậu ồn ào từ thiện của người thân.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress Theo Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh cho biết vợ chồng anh nhận được tin thông qua báo chí và bày tỏ: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Mặt khác, ngay khi thông tin được lan truyền khắp cõi mạng, Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ cũng có chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cụ thể, Khánh Chi đăng story Facebook tối 24/3: "Vui quá trời, gieo nhân nào gặt quả đấy, chờ phút cuối mới biết ai tốt ai xấu". Bài viết của em gái Công Vinh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy không đề cập đến ai hay sự việc cụ thể nào nhưng với những ồn ào trước đây của vợ chồng thủy Tiên và bà Phương Hằng, nhiều netizen tin rằng Khánh Chi đang ám chỉ "đại nạn" lần này của nữ đại gia.

Em gái và vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên có quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, sau hàng loạt chỉ trích về những khuất tất trong vấn đề từ thiện, chiều ngày 17/9 vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM để tiếp nhận sao kê tài khoản từ thiện miền Trung. Thủy Tiên mời luật sư Phan Vũ Tuấn (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) và một số phóng viên chứng kiến sự việc. Thủy Tiên và Công Vinh tại chi nhánh Vietcombank ở quận 7, TP.HCM chiều 17/9 - Ảnh: Internet Sau đó, vợ chồng nữ ca sĩ đã nhờ đến pháp luật can thiệp. Luật sư của Thuỷ Tiên chia sẻ với truyền thông rằng: "Chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình".

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phản ứng thế nào? Liên quan đến vụ việc nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam - bị bắt tạm giam, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã có chỉ nói 1 câu khiến nhiều người chú ý.

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